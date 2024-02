Hilary Swank svela i nomi dei suoi figli gemelli a un anno dal parto: spoiler, sono davvero particolari…

L’attrice hollywoodiana ha avuto un maschietto e una femminuccia nel 2023

E’ diventata mamma a 48 anni ed è felicissima

Ora per la prima volta a quasi un anno dal parto rivela i nomi dei piccoli

Hilary Swank ha finalmente rivelato i nomi dei suoi figli gemelli.

L’attrice hollywoodiana è diventata mamma a 48 anni (oggi ne ha 49) nell’aprile del 2023, ma non aveva mai svelato come lei e il marito Philip Schneider hanno deciso di chiamare i piccoli.

Adesso però qualcosa le deve aver fatto cambiare idea, visto che nel giorno di San Valentino ha voluto annunciare i nomi del maschietto e della femminuccia che le hanno cambiato la vita.

Hilary Swank, 49 anni, ha finalmente rivelato i nomi scelti per i figli gemelli nati nel 2023

Si tratta di due nomi molto particolari, scritti sulla sabbia in uno scatto condiviso su Instagram e realizzato durante una vacanza: la bimba si chiama Aya e il maschietto Ohm.

Vicino allo scatto Hilary ha scritto: “Ho davanti a me una settimana impegnativa di ospitate in talk show dove parlerò del mio nuovo film e di una divertente collaborazione, ma ho pensato quale giorno migliore per condividere prima i nomi dei miei due piccoli amori con tutti voi?”.

La foto con i gemellini e i loro nomi scritti sulla sabbia

“Grazie di esserci!”, ha aggiunto.

“P.S. Chi altro ha bambini che pensano che la sabbia sia commestibile?”, ha quindi concluso con ironia.

Hilary alla fine della sua gravidanza portata avanti a quasi 50 anni, lo scorso anno

In passato Hilary aveva parlato del fatto di non aver avuto figli, affermando di sentirsi molto “materna” anche senza aver procreato. Aveva aggiunto che verso le donne che decidono di non avere bambini o non ne possono avere c’è ancora un forte stigma.