Il 31enne si dà da fare come un pazzo in palestra: il suo è un ‘wedding workout’

Sposerà la 34enne in Toscana, ad Artimino, frazione di Prato, in una splendida villa

Lo chiama “wedding workout”. Ignazio Moser si allena come un pazzo per arrivare al top della forma al matrimonio con Cecilia Rodriguez il prossimo 30 giugno. Alla fine è esausto, stanchissimo, steso a terra dalla fatica. Ma tutto si fa per essere al top nel giorno fatidico dei fiori d’arancio.

Ignazio Moser si allena come un pazzo per arrivare al top della forma al matrimonio con Cecilia Rodriguez il prossimo 30 giugno: steso a terra dopo il workout

Nacho elenca tutti gli esercizi, mandando in brindo di giuggiole chi lo vorrebbe imitare e gli appassionati sportivi, come lui: “800m Row, 20 DevilPress, 600 Skierg, 20 Wb”. Il tutto diviso in 4 rounds. Il tempo impiegato è 36 minuti e 45 secondi. Ci riesce ma gli costa caro, anche se non si arrende. Deve essere perfetto quando dirà di sì alla sua Chechu.

Il 31enne si dà da fare come un pazzo in palestra: il suo è un ‘wedding workout’

Ignazio e Cecilia, stando agli ultimi rumors, si sposeranno in Toscana, ad Artimino, frazione di Prato. La location scelta, stando a La Nazione, dovrebbe essere la Villa Medicea La Ferdinanda, o Villa dei Cento Camini. La magnifica magione del tardo 1500 e fa parte dei beni Patrimonio dell’Unesco. Si affaccia sui vigneti del Montalbano. La vista che si gode da lì domina letteralmente la provincia di Prato e quella di Firenze.

Alla fine Nacho è sfinito

Un tempo dimora nobile, oggi la villa ospita l’hotel quattro stelle Tenuta Artimino, che fa parte della catena Melià Collection. E nei suoi grandi spazi vi si organizzano matrimoni: i due sarebbero rimasti folgorati nel vederla. Moser per l’occasione indosserà un completo firmato Giorgio Armani.