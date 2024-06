''Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti'': Giulia De Lellis stupisce parlando di Giano Del Bufalo

L’influencer 28enne lascia tutti si stucco rispondendo a una domanda su quelle che pareva il compagno

Con l’antiquario 36enne, fratello di Diana, sembrava fare sul serio: anche le presentazioni in famiglia

Giulia De Lellis racconta la sua vita da influencer di successo a La Repubblica. Nata a Zagarolo, cresciuta a Pomezia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta di strada. Conduttrice tv, attrice, ora è anche imprenditrice col suo brand beauty. Ha una community di oltre 5 milioni di persone. Dopo la fine del legame di quattro anni con Carlo Beretta, Giulia pareva anche aver ritrovato la serenità nelle faccende di cuore. Ma nell’intervista la 28enne stupisce parlando di Giano Del Bufalo. “Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti”, sottolinea.

Con l’antiquario 36enne, fratello di Diana, sembrava fare sul serio. Ci sono state pure le presentazioni in famiglia, con tanto di foto sul social. Eppure la De Lellis minimizza. Quando le viene domandato se la sua attuale storia d’amore con l’antiquario romano Giano Del Bufalo potrebbe essere quella giusta, replica lasciando di stucco.

“Non è una storia d’amore - precisa l’ex ‘vippona’ - Sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Giulia parla pure di Andrea Damante, incontrato nel dating show di Canale 5 a 19 anni: “Ebbi questo colpo di fulmine e da lì accadde tutto il resto. All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova”. Poi la rottura a causa dei tradimenti di lui: “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”.

Oggi la De Lellis perdonerebbe? “Sono molto fedele e credo fortemente nella monogamia, quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce, in amore così come in amicizia. Però se prima ero più categorica, crescendo mi sono resa conto che esistono tantissimi motivi che possono spingere una persona a farlo. Non è vero che chi ama non tradisce”.