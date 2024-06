William torna a parlare della malattia della moglie Kate Middleton, che non si vede in pubblico da mesi: la situazione si è fatta più grave?

Il 41enne erede al trono ha preso parte a un evento pubblico e gli è stato domandato della moglie

Kate dopo aver annunciato la diagnosi di cancro è scomparsa dalle scene

Secondo qualcuno la situazione potrebbe essere più grave di ciò che si pensa

Il Principe William ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Kate Middleton.

L’erede al trono britannico, che ha 41 anni, è stato tra i protagonisti delle commemorazioni dell’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

Qui un membro del pubblico gli ha domandato come stesse la moglie, che lo scorso 22 maggio ha rivelato che le è stato trovato un cancro durante un intervento chirurgico. Ora si sta sottoponendo a cure anti-tumorali.

Il Principe William, 41 anni, ha aggiornato sulle condizioni di salute della moglie Kate Middleton, 42, che sta lottando con un cancro

William ha risposto: “Sta meglio, grazie. Le sarebbe piaciuto essere qui oggi”.

Oramai da mesi, dopo l’annuncio-shock, Kate, 42 anni, mamma di George, 10 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6, non si vede in pubblico.

Recentemente l’esperto di affari reali Antonio Caprarica ha spiegato al settimanale ‘Oggi’ che la situazione potrebbe essere anche più seria di quel che si pensa.

William e Kate in una vecchia foto

Ha affermato: “Da quello che so io, la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere. A Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry”.

“Il problema è sua moglie Meghan Markle. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede e sta bene negli Stati Uniti. Quindi non sarà semplice convincerla a tornare”, ha aggiunto.