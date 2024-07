''Ti sposi e subito arrivano i capelli bianchi'': Ignazio Moser dopo il matrimonio mostra la chioma improvvisamente imbiancata, foto

Il 31enne preoccupato davanti allo specchio: saranno spuntati davvero adesso…?

Il 30 giugno ha detto di sì alla sua Cecilia Rodriguez, ora i due vogliono un bebè

Ignazio Moser probabilmente ironizza: impossibile che siano spuntati ora, a soli quattro giorni dai fiori d’arancio. In bagno si osserva attentamente e rimane stupito. Dopo il matrimonio il 31enne mostra la chioma improvvisamente imbiancata. “Ti sposi e subito arrivano i capelli bianchi”, esclama nelle sue storie. Per lui è “incredibile” tutto ciò.

Sono stati dieci mesi intensi con l’organizzazione capillare dell’evento. Questo è vero. Poi il 30 giugno, quando ha detto di sì alla sua Cecilia Rodriguez, la commozione ha preso ovviamente il sopravvento e lui ha versato tante lacrime, come pure la sposa. Ma da qui ad avere in un batter d’occhio i capelli bianchi ce ne passa. Eppure Nacho li fa vedere ai follower nelle sue storie.

Ignazio e Cecilia sono partiti dalla Toscana, luogo scelto per il matrimonio. Cani al seguito, hanno raggiunto una meta tra le più richieste in estate: sono sbarcati in Sardegna. Rimarranno per tutta l’estate lì. Adesso vogliono solo riposarsi e assaporare lentamente le sensazioni che provano nel cuore. A Chi hanno confessato che il prossimo step è “allargare la famiglia”. Desiderano un bambino. E con i figli le preoccupazioni aumentano, come anche le responsabilità. La chioma del 31enne potrebbe diventare ancora più bianca. Ma non c’è problema. Intanto il 14 luglio prossimo si prepara a festeggiare i 34 anni sull'isola, insieme alla moglie e sicuramente molti amici.