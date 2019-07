Ilaria e Massino a Temptation Island, durante l’ultima puntata, la sesta, si sono lasciati. Il programma firmato da Maria De Filippi regala ancora colpi di scena e fa boom con gli ascolti catturando 3 milioni 875mila spettatori e conquistando il 24,7% di share. Il falò di confronto della storia principale del reality, quella che più ha appassionato i telespettatori, è stato coinvolgente. La ragazza, nonostante il fidanzato abbia provato a spiegarle il suo sentimento, si è liberata di quella che era una ‘zavorra’. Ha trovato l’amore per se stessa e ha deciso di andare avanti senza di lui. Sono scoppiate anche le altre due coppie rimaste: Nicola ha mollato Sabrina ed è corso da Maddalena, Vittorio ha lasciato Katia ed è andato a cercare conforto da Maddalena.

E’ finita la storia tra Ilaria e Massimo. La ragazza si è avvicinata molto a Javier, ma ha deciso di non partire per il weekend da sogno con il tentatore: voleva riflettere. Lui invece ha trascorso giorni felici accanto alla single Elena. Il falò di confronto finale all’inizio è stato acceso. Massimo ha provato a recuperare. "Io prima di passare quella linea di non ritorno, dovevo venire qui a parlare con te. Perché ti ho sempre portato rispetto dal primo all'ultimo giorno. A me parole pesanti non mi sono mai uscite dalla bocca, non ho mai fatto complimenti, non ho mai detto ‘ti vedo con occhi diversi’ e altro. A me le cose mi si fermavano qua, io ce l'ho per te quelle cose e non per altri. Io mi sento molto meglio perché da qua, con tutte le nostre problematiche, io ero pronto a riaffrontare di nuovo tutta la situazione perché ho sentito veramente che questa esperienza mi ha dato tanto. Io ti amo, da matti. A me se non mi fregava niente non stavo a perdere tempo con te”, ha detto. Poi ha rivelato: "Io ho parlato a tutti di te, ho detto a tutti di quanto eri bella la prima volta che ti ho visto. Sei bella ancora come la prima volta che ti ho visto”.

Massimo voleva uscire dal reality con Ilaria. Niente da fare. Ha chiesto un’altra possibilità alla fidanzata, ma lei non si è lasciata convincere. “Io mi sono resa conto che sto bene anche da sola. Non mi sono innamorata di Javier. E non mi sono disinnamorata di te in 20 giorni. Io mi sono innamorata di me. Io mi voglio bene e mi dico che valgo qualcosa, non credo che tu mi possa dare la felicità, non ci credo”, ha affermato sicura. Le lacrime ci sono state, ma anche la consapevolezza di cercare altrove la felicità.

A Temptation Island stessa sorte anche per Nicola e Sabrina. La bionda sembrava la più forte, invece alla fine è lei che ha provato a recuperare con il giovane fidanzato, che però in Sardegna ha trovato qualcuno in grado di farlo aprire e fargli capire cosa ci fosse di sbagliato nel rapporto, la single Maddalena. Sabrina ha tentato di spiegare che l’amore è ancora forte, Nicola ha però concluso che è meglio darci un taglio. “La mia paura è che usciti di qua, andrà bene altri due, tre mesi e poi? Molte volte non ti sento a mio agio con te, perché vorrei viverti da sola. Non voglio uscire con Sabrina, non ce la faccio”, ha detto a Filippo Bisciglia. Sabrina ha giocato la carta dell’orgoglio e sottolineato: “Sono io che esco da sola”. Subito dopo il ragazzo, libero, è corso dalla tentatrice che gli ha fatto battere il cuore. “Ci tenevo a rivederti perché mi hai dato molto. Mi hai dato tanto, la possibilità di aprirmi e capire tante cose. Sicuramente, in un secondo momento, dopo essere stato male, mi farà sicuramente bene”, le ha sussurrato. Maddalena lo ha ringraziato con tanto calore. Si sono salutati con la promessa di vedersi una volta fuori dal gioco, nella vita reale.

E’ rimasta da sola anche la ‘fotonica’ Katia. Vittorio l’ha accusata di aver calpestato i sentimenti sin dal primo giorno, è per questo che ha deciso di approfondire con la single Vanessa. “Io ho commesso un errore, ti ho lasciato fare troppe cose ma l'ho fatto per amore. Non mi devi giudicare. Perché quando ho visto che tu mi dicevi che non mi amavi, quando ho visto che ti toccavi gli altri, ho cominciato ad aprirmi. Hai finito di prendere per il cul* le persone, ti sei sempre comportata come caz*o hai voluto senza pensare a me. Ti ho sempre portato così, tu al primo giorno mi hai calpestato”, le ha sottolineato.

“Hai calpestato i miei sentimenti e il mio cuore e non te ne rendi conto tuttora. Non deve passare in cavalleria. Quell'atteggiamento non può passare in cavalleria, questo non l'accetto. Non avrei mai pensato di fare questo, sono venuto qui solo per vedere lei come si comportava. Io mi sono sentito prendere per il cu*o e per questo voglio tornare da solo. Io non sono un coglio*e e non mi faccio prendere per il cu*o”, ha poi continuato. A poco sono servite le scuse, neanche troppo convinte, della bionda, sempre sopra le righe a Temptatioin Island. Vittorio non ne ha voluto sapere. Il 31enne è uscito da solo e ha incontrato Vanessa per comunicarle il desiderio di volerla frequentare dopo il reality. La tentatrice gli ha detto di sì: con i suoi modi di fare sembra averla conquistata.

