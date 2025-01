Ilary Blasi inizia il 2025 a Saint-Barths con Bastian Muller: ''Ora sono serena, il rammarico è solo nei confronti dei miei figli''

Mentre Totti è ai Caraibi con la Bocchi e tutti i figli, la Blasi è volata alle Antille

Con lei il compagno, l'imprenditore tedesco a cui è legata da oltre un anno

Ilary Blasi è volata alle Antille per festeggiare l'arrivo del 2025. La conduttrice è a Saint-Barths con il compagno Bastian Muller. Senza figli al seguito, stavolta è una vacanza di coppia. Cristian, Chanel e Isabel sono partiti con Francesco Totti e Noemi Bocchi per i Caraibi. ''Ora sono serena'' ha confessato in un'intervista.

Capodanno alle Antille per Ilary Blasi

La 44enne ha scelto di iniziare il nuovo anno con l'imprenditore tedesco e poco prima di partire ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato l'inizio della storia con Bastian e i momenti salienti della separazione da Totti. A La Repubblica, a proposito della fine del matrimonio ha detto: "Non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance". Dietro l'angolo per lei c'era un nuovo amore, quello per Bastian Muller: "Romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito che sono fatta così e mi accetta. L’ho incontrato per caso in una lounge di un aeroporto. Lui ha fatto il primo passo, chiedendomi il contatto Instagram, ma io inizialmente non avevo preso il suo numero, ma su consiglio degli amici sono tornata indietro prima di imbarcarmi" ha confessato la conduttrice. Una storia importante per Ilary che lo ha presentato anche ai figli: ''Durante una cena i miei figli più grandi lo hanno accolto con curiosità. Mia figlia più piccola, all’inizio, lo chiamava ‘il signore inglese’. Poi ha capito che era una persona speciale per me".

La conduttrice è volata a Saint-Barths

Una vacanza romantica con il suo Bastian

Ormai il periodo più difficile è alle spalle: "Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza. Il rammarico è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio. Ora sono tranquilla, veramente. E poi la vita cambia". Le porte per Francesco sono sempre aperte, ha spiegato più volte la Blasi invitando Totti ad una spaghettata con i figli, ma lui non ha mai risposto: "La speranza è l'ultima a morire, sarebbe carino" ha concluso Ilary.