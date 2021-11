Ilary Blasi si mostra sul social con la borsa da 300mila euro. Nelle sue IG Stories la conduttrice 40enne svela il suo look per l’uscita serale a Roma: la bionda indossa un abito bianco e a tracolla ha abbinata l’esclusivissima Kelly Hermés Himalaya, uno degli accessori più costosi e ricercati al mondo.

Chiara Ferragni qualche tempo fa si era fatta vedere a Milano durante lo shopping con la Himalaya Niloticus Crocodile Binkin 30. Quella di Ilary è invece una Kelly.

La borsa è realizzata in pelle di coccodrillo sui toni del bianco sfumati di scuro ai lati: è stata ispirata alle montagne innevate dell’Himalaya. La chiusura è tempestata di diamanti: è un vero pezzo da collezione per pochi. Il primo modello realizzato è stato proprio la Birkin, solo in seguito al successo della prima collezione, la maison francese ha deciso di proporre ai clienti fedeli alcuni esemplari in coccodrillo bianco anche del modello Kelly. A maggio 2017 Christie’s Hong Kong ha battuto un esemplare alla cifra record di 347mila euro circa (293mila sterline).

Ilary Blasi la sfoggia con nonchalance, nonostante la Kelly che ha con sé costi quanto un appartamento…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2021.