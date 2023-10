Ilary Blasi cambia ancora look: i capelli ora sono ricci

La conduttrice 42enne stupisce tutti con una chioma molto più selvaggia

I fan entusiasti le chiedono se abbia fatto la permanente, ma c’è chi critica

Prima ha detto addio il biondo, ora cambia ancora look. Ilary Blasi si fa vedere da tutti con i capelli ricci. Non si capisce se sia perché abbia portato per tutto il weekend le trecce e ora le abbia sciolte o se si sia fatta semplicemente una permanente. I fan glielo domandano, ma la conduttrice 42enne non risponde. Sorride nelle sue IG Stories divertita dalla chioma molto più selvaggia.

Ilary è volata in Germania dal fidanzato Bastian Muller insieme alla sorella Silvia e al cognato per celebrare col compagno 36enne tedesco la mitica Oktoberfest a Monaco di Baviera. Per l’occasione ha scelto di indossare il costume tipico e raccogliersi i capelli in trecce lunghissime. Tornata a casa dopo la breve vacanza, è probabile che si sia semplicemente sciolta l’acconciatura e il risultato finale è stato questo.

I capelli ricci della Blasi raccolgono tantissimi consensi sui social. Ma c’è chi immancabilmente critica e non certo per la chioma. “Ma è la Blasi??? Dio mio, ma che gli è successo alla faccia?”, scrive qualcuno. Per altri Ilary somiglierebbe ora a Raffaella Fico. “Comunque devi cambiare parrucchiere, ti ripeto!”, le fa sapere un altro, che evidentemente non apprezza il lavoro che fa sulla testa della presentatrice l’amica Alessia Solidani, hair stylist anche di Michelle Hunziker.

“Quando sorride è ancora più bella”, sottolineano però moltissimi. I ‘like’ piovono. Lei rimane come al solito senza dire una parola: del resto non si può mai piacere a tutti.