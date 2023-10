Ilary Blasi a Monaco con il fidanzato tedesco Bastian si diverte come una pazza all'Oktoberfest: foto

Raggiunge Muller in Germania e si scatena, tra calici di birra e baci

Va con la sorella Silvia Blasi, accompagnata dal marito Ivan Peruch

E’ totalmente immersa nella famosissima ricorrenza. Ilary Blasi sfoggia un perfetto look bavarese. Nel weekend vola a Monaco di Baviera dal fidanzato Bastian Muller e con lui si diverte come una pazza all’Oktoberfest. La conduttrice 42enne, libera dagli impegni professionali (attualmente non ha alcun contratto in essere con Mediaset), va in Germania insieme alla sorella Silvia e al cognato Ivan Peruch. L’ex Letterina si scatena, tra calici di birra e baci all’uomo che la fa nuovamente sorridere.

Ilary Blasi a Monaco con il fidanzato tedesco Bastian si diverte come una pazza all'Oktoberfest

Ilary porta l’abito tipico, il Dirndl, con una profonda scollatura che le enfatizza il décolleté, e la gonna ampia sotto. I capelli li ha raccolti in deliziose trecce lunghe. Anche Bastian non è da meno con i Lederhosen: camicia bianca, gilet e i celebri pantaloni al ginocchio in pelle. Insieme si lasciano immortalare in intimità. Gioiscono del tempo trascorso insieme alla celebre festa dedicata alla birra, che raccoglie turisti provenienti da tutto il mondo.

L'ex Letterina è felice col 36enne

Boccale in mano, Ilary canta a squarciagola insieme all’allegra combriccola che siede intorno a un’immensa tavolata. Non è tutto. La Blasi prova anche le attrazioni mozzafiato che sono presenti nel parco giochi dell’Oktoberfest.

Brinda con una enorme pinta di birra tra le mani allegramente

Le pinte di birra paiono non finire mai. Ilary e Bastian raccontano tutto sul social: i momenti di tenerezza e passione, come pure quelli gioiosi. L’allegria regna sovrana e le risate paiono non finire mai. Poi la presentatrice, ex Lady Totti, si fa ammirare in un ultimo scatto in cui ha i capelli riccissimi, proprio a causa delle trecce mai sciolte nella due giorni spassosa. E scrive: "The end”. E’ tornata nella sua Roma.