Ilary Blasi a Sabaudia, in vacanza, non ha paura di darsi da fare in famiglia: è sempre più in ‘versione casalinga’. Niente colf per la conduttrice 38enne, che delle faccende domestiche si occupa personalmente, aiutata dal marito, Francesco Totti.

Come una brava casalinga, Ilary Blasi va al mercato a Sabaudia in bici per comprare frutta e verdura e riempire il frigo. Tutti la fermano e le sorridono, anche se nella famosa località pontina, ormai, dopo anni, è praticamente di casa. Cappellino in testa, look sportivo, senza un filo di trucco, la bionda pedala molto sotto il sole anche per tornare dalla sua famiglia. Tra le mura amiche, però, non c’è ancora un attimo di pausa.

Ilary Blasi, sempre più casalinga, una volta tornata a casa e alle prese con le lavatrici. La famiglia è numerosa e c’è tanto da lavare, soprattutto in estate.

Tira fuori il bucato e si avvia a stenderlo, intanto Francesco Totti spazza il patio a suon di ramazza. Il vento lo ha riempito di foglie e il 42enne aiuta la moglie e dà una pulita: è assolutamente accurato, quasi quanto in campo tirava una delle sue punizioni sublimi.

Non c’è solo il mare e il divertimento. Ilary e Francesco a Sabaudia affrontano la normale routine quotidiana di qualsiasi famiglia in vacanza, insieme ai tre figli, Cristian, 13 anni, Chanel, 12, e isabel, 3. E, data la loro popolarità, è proprio questa normalità ad attirare i riflettori e, quasi, a fare scalpore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/7/2019.