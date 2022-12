Ilary Blasi dopo Natale vola in Thailandia: vacanza d'amore col nuovo fidanzato?

La conduttrice dopo le feste in famiglia è partita per Bangkok

Ilary Blasi saluta il 2022 dall’alto di un grattacielo a Bangkok. La conduttrice dopo aver trascorso il Natale in famiglia è partita con un volo in prima classe con destinazione Thailandia. Eccola sul tetto dell’albergo resort di lusso dove sta alloggiando.

Passaporto in mano e volo con tutti i confort: l’ex di Francesco Totti continua a parlare attraverso le foto e i video social. Chiuderà quest’anno decisamente faticoso dall’altra parte del mondo, in compagnia, molto probabilmente, del nuovo compagno. La Blasi su Instagram si mostra da sola, ma i dettagli del viaggio parlano chiaro. Alloggia in un grattacielo di lusso il Lebua, un albergo con spa da 500 euro a notte e cena con vista mozzafiato su Bangkok. Ilary non svela con chi è in vacanza, ma è certo che trascorrerà il Capodanno al caldo. Sui social regala foto in posa ai suoi followers e si mostra serena.

La conduttrice alloggia al Lemua resort

La Blasi mostra il passaporto

Volo in prima classe per la conduttrice

Si è appena lasciata alle spalle il primo Natale da separata con i figli che hanno fatto la spola tra la villa della Blasi e il nuovo appartamento di Francesco Totti a Roma Nord. Il nuovo anno sarà sicuramente diverso, il sorriso della Blasi è quello di chi pensa al futuro e chissà se i paparazzi la seguiranno fino in Thailandia….