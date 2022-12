Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza sulla neve: sono ex, ma sempre insieme

Nonostante la separazione le abitudini dei due non cambiano

Eccoli sulla neve con Serena Autieri, come ogni anno

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna insieme, ma da ex. La conduttrice e l’imprenditore condividono stories social insieme all’amica Serena Autieri come ogni anno.

Birra e chiacchiere in montagna per Michelle e Serena Autieri

Eccoli in montagna con le tute da sci, i cani al seguito e tanti sorrisi. Si rilassano a pranzo insieme a Serena Autieri e al marito, amici di entrambi e compagni di vacanze, soprattutto in montagna. Anche se sono separati la 45enne e il 39enne non sembrano tesi, anzi. A giudicare da Instagram sembra tutto come prima, ma la conduttrice svizzera ha ribadito più volte di essere single. I rapporti con Tomaso sono ottimi e per il bene delle figlie Sole e Celeste, certe tradizioni non cambieranno mai, ma il matrimonio è finito.

La conduttrice è serena sulla neve con l'ex marito

Tomaso Trussardi ride con Serena Autieri, amica di entrambi

Vacanza in quattro come tutti gli anni

Una decisione davvero serena, quella presa a inizio del 2022 dalla coppia che è riuscita a restare comunque unita.