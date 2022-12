Elisa Isoardi compie 40 anni, piccola festa a Roma: ''Sono un po’ tanti''

La conduttrice ha festeggiato quattro decadi il 27 dicembre

Ha raccolto qualche amico nella Capitale per una cena intima

Elisa Isoardi ha compiuto 40 anni. La conduttrice ha festeggiato quattro decadi da poche ore, il 27 dicembre. Non ha celebrato nel suo Piemonte, ma a Roma. Ha chiamato a raccolta un ristretto gruppo di amici per una cena intima in un ristorante della Capitale.

Per l’occasione Elisa ha scelto un look total black. Poi ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini della serata e un video in cui appare mentre spegne le candeline sulla torta. “Tanti auguri a me, 40 anni e non sentirli”, spiega nella breve clip condivisa sul social.

Il look di Elisa per la cena del suo compleanno

La camera di albergo di Elisa all'Hotel Cavalieri di Roma

Durante la giornata aveva invece mostrato la sorpresa trovata al suo arrivo nell’Hotel Cavalieri di Roma, sulla collina di Monte Mario. Qui dopo aver aperto la porta della stanza ha visto due palloncini giganti a formare proprio il numero 40. “Sono un po’ tanti visti così, così grossi”, ha detto quasi spaventata. Ma la vista di una bella fetta di torta al cioccolato le ha subito fatto tornare il buonumore.