Ilary Blasi organizza una mega festa per inaugurare la piscina nuova nella sua villa a Roma: foto

Una domenica in famiglia rende piacevolissimo il primo vero caldo della stagione. Con l’estate alle porte Ilary Blasi organizza una mega festa in famiglia per inaugurare la piscina nuova della sua villa a Roma, quella all’Eur dove viveva col marito Francesco Totti, che il giudice, dopo la prima udienza di separazione, ha assegnato a lei.

Isabel, la figlia più piccola di 7 anni, si tuffa insieme alle cuginette. Per la grigliata all’aperto sono arrivate Melory e Silvia Blasi, le sorelle della conduttrice 42enne, con i rispettivi mariti, Tiziano Panicci e Ivan Peruch. Ilary non è sola, addetto al barbecue è Bastian Muller. Il fidanzato è a Roma da lei.

Ilary indossa un bikini nero e sopra un copricostume in pizzo trasparente color panna lungo fino ai piedi. Sul ponticello in legno che sovrasta l’enorme piscina tiene d’occhio le bimbe, che sguazzano nell’acqua come pesciolini, assolutamente divertite.

Bastian è tutto preso a cuocere le succulente bistecche di manzo. Ma non solo: ci sono salsicce, hamburger, bruschette e pizza rossa. La reunion soddisfa tutti, che non vedono l’ora di mettersi a tavola per riempire la pancia.

Ci sono anche alcuni amici: la magione è a disposizione di tutti. Manca Chanel, 16 anni, forse al mare con le amiche. Anche Cristian, il primogenito di 17 anni, è assente: è fuori col papà Francesco e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Al momento sembrerebbe quello meno a contatto con Bastian, ma più benevolo nei confronti della donna che ha preso il posto della madre accanto all’ex capitano della Roma 46enne.