Ilary Blasi finalmente mostra chiaramente il nuovo fidanzato Bastian Muller: le foto

La conduttrice fino ad oggi aveva condiviso immagini poco nitide del compagno

In occasione del compleanno di lui ha voluto uscire definitivamente allo scoperto

Sul social ha condiviso diverse immagini in cui il biondo tedesco si vede perfettamente

Per mesi Ilary Blasi ha giocato al ‘vedo-non vedo’: pubblicava foto in cui appariva con il fidanzato, ma di lui si intuiva solo la presenza o poco più. Ora la conduttrice 41enne ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto condividendo in rete diverse immagini in cui Bastian Muller, l’uomo che dallo scorso anno le fa battere forte il cuore, appare in tutto il suo splendore. E’ un biondissimo tedesco con qualche anno meno dell’ex Signora Totti.

Ilary Blasi, 41 anni, e il nuovo fidanzato Bastian Muller, 37 (circa), finalmente si vedono bene nelle foto pubblicate da lei sui social

Ilary ha scelto il giorno del compleanno di Bastian per mostrare a tutti i suoi follower i lineamenti del compagno. Non è certo quanti anni ha compiuto lui, ma alcune fonti dicono 37.

A giudicare da questo scatto estivo, la coppia vive una forte passione già da parecchi mesi

Negli scatti i due appaiono in situazioni diverse. In una foto lei è seduta sulle gambe di lui e la coppia si scambia un passionale bacio sulla bocca (il contesto sembra estivo, prova che il rapporto dura da parecchio tempo…). In un’altra sono in piscina, in un’altra ancora a passeggio per le vie di un centro storico. Poi un’immagine anche in montagna, tra vette innevate e tetti a spiovente.

Un altro scatto in cui Ilary appare molto felice con Bastian

Ilary, che è stata sposata con Francesco Totti tra il 2005 e il 2022, appare davvero felice. Sorride in tutte le foto e i suoi occhi brillano.

Ilary e Bastian teneri durante una vacanza in montagna

Poche ore fa la presentatrice dell’Isola dei Famosi (il reality tornerà in onda il mese prossimo) ha festeggiato anche il compleanno della figlia più piccola, Isabel, che ha spento 7 candeline. Insieme a Totti ha anche il primogenito Cristian, 17 anni, e Chanel, 15.