Ilary Blasi a Firenze è accolta come una regina. La conduttrice 41enne va nel capoluogo toscano insieme alla madre, Daniela Serafini. Si prende una pausa tutta per lei e il genitore. L’hotel accoglie la 41enne con la stanza completamente personalizzata: quando entra in camera la romana è stupita per un pensiero così speciale a lei dedicato.

Ilary Blasi a Firenze con la madre: l'hotel l'accoglie con la stanza completamente personalizzata

Ilary in stanza trova tantissime foto che la immortalano insieme ai tre figli. Non è tutto: per l’ex Letterina e Daniela sul letto pure cucini con le loro iniziali ricamate sopra. La Blasi riprende tutto con lo smartphone e condivide il video nelle sue storie. E’ piacevolmente colpita dall’accoglienza che le ha riservato l’albergo in cui alloggia.

Il general manager dell'albergo la sorprende

La presentatrice, che il 18 aprile tornerà in tv con l’Isola del Famosi, ha scelto di soggiornare con la madre all’NH Collection Palazzo Gaddi, uno dei migliori 4 stelle di Firenze, situato in un palazzo storico a due passi dal Duomo e dalla stazione di Santa Maria Novella. Pierluca Chiavetta, il general manager della struttura, onorato, per metterla a proprio agio ha fatto sì che la camera fosse interamente personalizzata per lei.

Ilary è appena tornata dalla Germania, dove ha trascorso un weekend d’amore con il fidanzato Bastian Muller. A Roma riesce a stare solo per poche ore: la fuga in Toscana, per trascorrere un paio di giorni in compagnia della madre, la rasserena. Forse stempera la tensione, anche in vista dell’udienza di separazione prevista per il prossimo 14 marzo.