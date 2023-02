L’influencer criticata per i pantaloni fashion indossati alla sfilata di Alberta Ferretti

Un leone da tastiera ‘picchia duro’, ma la 26enne non si scompone e ribatte: “Alta dentro”

Giulia De Lellis si fa trovare pronta per essere protagonista alla Milano Fashion Week. L’influencer per la sfilata di Alberta Ferretti sceglie un look total black interamente griffato dal brand. Indossa una giacca oversize con sotto eccentrici e particolarissimi pantaloni in rete e frange. Sul social condivide ogni particolare del suo outfit, ma un leone da tastiera picchia duro e la critica. Non è il solo: la insultano perché ‘bassa’. La 26enne, però, non si scompone e risponde a tono: “Mi sento alta dentro”.

La insultano perché 'bassa', Giulia De Lellis risponde così

L’hater maligno le scrive: “Sei alta un caz*o e mezzo, ma ‘ndo vai co’ ‘sto pantalone!”. Giulia rimane calma e replica, mettendolo a tacere. “Sono anni che cerco di far capire ai miei haters che non mi tocca l’argomento ‘altezza’, ma…fallisco ogni volta”, sottolinea in un post.

La De Lellis prosegue: “Ci riprovo: non mi è mai importato di essere 165 centimetri, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo! Me la vivo così bene, ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto”. Infine conclude con una delle sue perle, una sentenza definitiva per chi l’ha attaccata: “Io me sento alta dentro”.

Sono in molti quelli che, invece, le fanno i complimenti per la scelta del look, trovandola incantevole e perfettamente a suo agio con il completo scelto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne adora proprio i pantaloni che considera azzeccatissimi su di lei.