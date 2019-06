Ilary Blasi è romantica sul social. Il giorno dell’anniversario di nozze non può passare inosservato. La conduttrice 28enne regala una dolce dedica al marito Francesco Totti. Ieri, 19 giugno 2019, i due hanno festeggiato i 14 anni insieme.

“I love you”, scrive Ilary Blasi. Condivide con i fan una foto in cui lei e l’uomo che ama si abbracciano e si baciano in riva al mare. Al suo post aggiunge tanti cuoricini e il numero 14, quanti sono gli anni trascorsi l’uno accanto all’altra della coppia. La risposta dell’ex capitano della Roma non tarda ad arrivare. “Per sempre”, replica lui, aggiungendo, le emoticon a cuore, proprio come la bionda. Ilary Blasi dona a Francesco Totti la sua dedica per l’anniversario di nozze, lo sportivo 42enne risponde e i like piovono in men che non si dica.

La dedica social per l’anniversario di nozze fa sognare i più romantici. Ilary Blasi e Francesco Totti celebrano così i 14 anni insieme. Intanto si rilassano a Ibiza.

Alle Baleari assaporano un’estate diversa. Ilary ha detto addio al GF Vip: si dice che la 38enne dovrebbe condurre Temptation Island Vip e un rinnovato Giochi Senza Frontiere, sempre su Canale 5. Francesco, dopo l’addio da giocatore alla Roma, ha lasciato il club giallorosso pure da dirigente, annunciando le sue ragioni in una conferenza stampa popolatissima e che ha causato un vero terremoto, mettendo in forte allarme la dirigenza della squadra. Sta cercando di capire cosa fare: vuole continuare a essere un dirigente sportivo, ma che conti veramente qualcosa. Il futuro è nelle mani di entrambi, genitori di Cristian, Chanel e Isabel e con una grande voglia di allargare ulteriormente la loro famiglia.