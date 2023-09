''Ilary Blasi poteva evitare di mettere alla gogna una ragazzina'': Asia Nuccetelli fa una durissima accusa alla conduttrice

Nel 2016 la 27enne ha partecipato al GF Vip con la madre Antonella Mosetti: al timone c’era la conduttrice

“Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto”

Asia Nuccetelli dopo molto tempo torna a raccontarsi. Si mette a nudo in una lunga intervista a Fanpage. La figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli parla di sé, dei genitori e torna anche a parlare del GF Vip. Nel 2016 partecipò con la madre al reality show e si trovo invischiata nel triangolo con Giulia De Lellis e Andrea Damante, allora coppia amatissima. Questo scatenò letteralmente i fan dei due, che si scagliarono duramente contro di lei. La 27enne fa una durissima accusa alla conduttrice che allora era al timone della trasmissione. “Ilary Blasi poteva evitare di mettere alla gogna una ragazzina”, sottolinea.

“Dopo avere passato anni in ospedale a causa di problemi di salute, andando al Grande Fratello mi sembrava di rivedere la luce. Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo, quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto”, svela Asia.

Con la De Lellis non ha mai veramente litigato. “Ci siamo trovate costrette a litigare per questo teatrino che avevano montato. A 20 anni non sapevo neanche come comportarmi in una situazione del genere. Oggi direi: 'Alt, gli autori stanno montando tutto questo teatrino'. Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello in quel modo. Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%. Prendersi le critiche senza avere fatto niente, credimi, fa ancora più male”, chiarisce ancora la ragazza.

La Nuccetelli, quando le si nomina Ilary Blasi, sottolinea: “Lei conduceva l'edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”.

Ha chiuso con la tv, tornerebbe solo per parlare di animali. La sua passione per l’equitazione non è un mistero. Fidanzatissima con Luigi Del Prete, convive con lui da 4 anni, l’ha conosciuto proprio nell’ambiente dei cavalli. Asia nel 2021 ha voluto che i riflettori su di lei si spegnessero. Identificata spesso coi genitori sottolinea: “Ancora oggi vengo costantemente paragonata ai miei genitori che sono molto diversi da me. Voglio precisare che li amo da morire, mi sono sempre stati vicino. Mia madre, poi, è eccezionale, se ho bisogno di qualcosa corre da me. Come genitori sono impeccabili, ma sono diversa da loro”.

La scelta della Mosetti di avere un profilo su OnlyFans non le provoca disapprovazione. Asia spiega: “Magari da piccola volevo che certe cose mia madre non le facesse. Crescendo ho capito che la vita è una e lei deve fare tutto quello che desidera, senza privarsene. Ha il diritto di essere felice. L’importante per me è che sia una brava mamma e che ci sia quando ho bisogno di lei. Quello che fa nel suo privato, non mi deve riguardare più di tanto. Ovvio, sempre nei limiti. Se si facesse del male o conducesse una vita spericolata, interverrei per dirle: ‘Così rischi e non voglio perderti’”.

Accusata in passato più volte di aver abusato con la chirurgia estetica da piccolissima, la Nuccetelli si difende: “Continuavano a uscire articoli falsi su di me. Gettavano in rete queste foto prima e dopo, storpiate per creare più distacco e provocare un accanimento nei miei confronti. Sono stati spietati. Ci ho sofferto tantissimo, devo essere sincera”.

Asia precisa: “Mi sono rifatta il naso. Nessuno mi ha mai chiesto: ‘Perché?’. Altrimenti saprebbero che, cadendo da cavallo, me lo sono spaccato due volte, sono stata ricoverata al Bambin Gesù per venti giorni. Non volevo tornare nella mia scuola perché mettevo paura a tutti. Avevo il naso completamente storto, la punta si era girata verso la guancia, il setto nasale era deviato. L’intervento al naso è durato quasi due ore e mezza perché avevo una situazione disastrosa. Ma è tutto qui. Ho rifatto il naso e due punturine alle labbra. Se avessi fatto altri interventi lo direi. Non ho nulla contro la chirurgia, a meno che non sia portata agli eccessi”.