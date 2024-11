''Io stupisco sempre'': Ilary Blasi lancia il suo docu-reality 'Netflix' con trailer dalla cartomante, ecco quando esce e come si intitola

La 43enne è pronta a raccontarsi nel ‘dopo Totti’, tra figli, fidanzato e amiche

Questa volta sono previste 5 puntate: una vera serie appassionante su di lei

Torna sul ‘luogo del delitto’ per la seconda volta. Ilary Blasi lancia il suo docu-reality Netflix con uno spassoso trailer in cui la 43enne è addirittura dalla cartomante. Stavolta, a differenza di Unica, sono previste varie puntate, una vera serie appassionante su di lei, in cui si racconterà nel ‘dopo Totti’, tra figli, fidanzato e amiche. Ilary, questo il nome, esce il 9 gennaio 2025 e sono in molti ad avere già l’acquolina in bocca: vogliono scoprire di cosa parlerà la presentatrice. Se ci saranno nuove frecciatine all’ex marito oppure no. Chissà…

Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, Ilary svelerà il dietro le quinte dell’esistenza della conduttrice. La Blasi non rinuncia all’autoironia e alla leggerezza, si scoprirà senza filtri. Ci sarà pure Bastian Muller, che per la prima volta parlerà di lui e di loro, confidando anche il primo incontro avvenuto due anni fa a New York.

Sono 5 gli episodi previsti. Ilary nel trailer è spassosissima. Entra nella ‘tana’ della maga e si accomoda davanti alla cartomante. “Mi raccomando, solo carte buone, è un periodo che butta bene”. La prima carta è Il Mondo. “Sei giunta alla fine di un ciclo e stai per iniziare una nuova fase della vita”, le dice la donna. “Questa era facile, lo sanno pure i sampietrini”, replica l’ex Letterina.

La seconda carta è Il Matto: “Archetipo del viaggiatore che si avventura nell’ignoto”. La Blasi vuole sapere come andrà la sua serie. La maga risponde: “Sicuramente è di rottura rispetto al passato. Le persone si aspettano una cosa, ma tu le stupirai”. “Io stupisco sempre”, controbatte Ilary, che spera sia un successo.