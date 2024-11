In tv aveva detto: “E’ difficile crescere due bambine non tue”

“Mi è spiaciuto che i giornali abbiano estrapolato quella frase fuori dal contesto”

Eleonora Abbagnato torna in scena con Les Etolies al Teatro degli Arciboldi a Milano. A Grazia parla della sua voglia di danzare, dei suoi innumerevoli impegni e ancora della sua bella famiglia allargata. Da Federico Balzaretti ha avuto Julia e Gabriel, 12 e 9 anni. Con lei vivono anche Lucrezia e Ginevra, 19 e 16 anni, che il marito ha avuto da una precedente relazione. In tv, a Verissimo, la 46enne aveva detto: “E’ difficile crescere due bambine non tue”. La ballerina fa chiarezza: “Mi è spiaciuto che i giornali abbiano estrapolato quella frase fuori dal contesto". E aggiunge: “Sentivo ancora più forte la responsabilità perché Lucrezia e Ginevra non erano miei figlie”.

''Sentivo ancora più forte la responsabilità perché Lucrezia e Ginevra non erano mie figlie'': Eleonora Abbagnato parla ancora di famiglia allargata

Non desidera essere fraintesa. Eleonora a proposito delle sue affermazioni davanti la telecamera chiarisce: “Mi è dispiaciuto che i giornali abbiamo estrapolato quella frase fuori dal contesto. Non intendevo dire che non essere la loro mamma biologica sia stato un problema. Più che altro sentivo ancora più forte la responsabilità nei confronti di Lucrezia e Ginevra proprio perché non erano mie. Le faccio un esempio banale: quando erano piccole, prima di attraversare la strada con loro ci pensavo cento volte. Poi, quando arriva l'adolescenza, essere genitore è complicato a prescindere”.

Legatissima a Balzaretti, quando le si domanda cosa le sia piaciuto dello sportivo 42enne, sposato nel 2011, spiega: “Abbiamo due caratteri simili, siamo due grandi lavoratori, diamo valore alla famiglia e abbiamo lo stesso modo di affrontare le difficoltà. E mi aveva colpita il fatto che fosse un padre single con due bambine piccole. Una cosa molto insolita, soprattutto per un calciatore. Oltretutto all'epoca era nel pieno della carriera sportiva. Mio marito è sempre stato legatissimo alle figlie, attento, premuroso”.

La ballerina 46enne da Federico Balzaretti ha avuto Julia e Gabriel, 12 e 9 anni. Con lei vivono anche Lucrezia e Ginevra, 19 e 16 anni, che il marito ha avuto da una precedente relazione

A gennaio riprenderà la tournée di Giulietta, in cui con lei sul palco balla anche la figlia Julia. Quando deve descriverla, la Abbagnato dice: “Julia è molto sveglia, una grande lavoratrice e le piace stare sul palcoscenico. Più volte è capitato che mi riprendesse per un mio errore. Ricordo che durante un balletto in tv, io ero in anticipo sulla musica e lei non ha mancato di farmelo notare. Vedremo se danzare diventerà il suo lavoro: è una scelta che spetta a lei. Ma in molte cose ci assomigliamo”. Rivela pure in cosa sono diverse: “E’ molto più studiosa di me. Io alla sua età mi chiudevo in sala ballo e trascuravo i compiti, mentre lei a scuola è bravissima. Tiene a tutto quello che fa e questo mi piace molto. Perché non si sa mai: una su mille diventa ballerina”.