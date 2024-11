Luciana Littizzetto sorprende la figlia in affido Svetlana con una torta a sorpresa per il compleanno: guarda

La ragazza, bielorussa, è arrivata in Italia dalla comica 60enne nel 2022, a causa della guerra in Ucraina

Non se lo aspettava, così rimane stupita a bocca aperta, felice. Qui, a Torino, si sente a casa. Luciana Littizzetto sorprende la figlia in affido Svetlana con una torta a sorpresa per il compleanno. Tutto accade a cena: seduti al tavolo con la comica 60enne e la ragazza, che compie 27 anni, ci sono anche Vanessa e Jordan, 29 e 26 anni, i due ragazzi presi in affido da Lucianina e dall’ex marito Davide Graziano circa 16 anni fa. Lei e l’ex batterista del gruppo musicale Africa Unite, marito e moglie nel 1997, si sono separati nel 2018.

La Littizzetto canta “tanti auguri a te” insieme ai figli, i camerieri arrivano col dolce con sopra le candeline a forma di numero accese: Svetlana si commuove. Mette le mani, in segno di sorpresa assoluta, sul volto.

Tutti applaudono. Vanessa le dice: “Saluta un po’ i tuoi, che poi glielo mandiamo”. Parla dei parenti della ragazza.

Svetlana, bielorussa, è arrivata qui in Italia da Luciana nel 2022, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. "Le avevo detto di venire qui, prima dell'inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni, insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro. Era arrivata da piccola, con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra Covid e guerra non la vedo da un po'. Ma lei e Vanessa berciano al telefonino per ore”, aveva raccontato la Littizzetto prima del suo trasferimento. Adesso vive con lei, accolta con grande calore. E’ una parte fondamentale della sua famiglia.