La conduttrice si lascia intervistate da Francesca Barra e confessa: “Sono felice”

Giacca doppio petto grigia e pantaloni over: il completo gessato con inserti argento è già un must

Ilary Blasi è raggiante. Arriva come una vera superstar a Milano alla presentazione del suo libro, “Che Stupida”, alla Mondadori Duomo, in pieno centro. Sorriso smagliante e look perfetto. Indossa un tailleur luccicante firmato Ermanno Scervino. Giacca doppio petto grigia e pantaloni over che le calzano a pennello: il completo gessato con inserti argento è già un must. La conduttrice si lascia intervistare da Francesca Barra, scelta per commentare il suo manoscritto davanti alla platea. “Sono felice”, confessa la 42enne. Che poi, alla fine, firma copie per i tanti fan arrivati da ogni dove.

Ilary Blasi superstar a Milano alla presentazione del suo libro: firma le copie per i fan con un sorriso a 32 denti e tailleur luccicante

L’outfit di Ilary conquista, è della scorsa collezione primavera-estate del brand: il costo è alto, più di 4000 euro. La Blasi è l’osservata speciale, ma non solo per la mise scelta. Tutti sono curiosi di sapere, ancora una volta, i risvolti di un addio con Francesco Totti chiacchierato. La Blasi non esita a svelare che è stata l’intervista dell’ex marito, quella rilasciata al Corriere della Sera, a scatenare tutto. “Se lui fosse stato in silenzio anche io non avrei detto nulla, quindi non sarebbe esistito Unica e neppure Che Stupida. Mi ha dato fastidio soprattutto essere definita come una poco di buono”, puntualizza.

La conduttrice si lascia intervistate da Francesca Barra e confessa: “Sono felice”

La Barra le domanda se abbia provato a recuperare un matrimonio che durava da venti anni. “Sì, ho provato, ma era come se trovassi davanti a me un muro di gomma”, replica la presentatrice. E aggiunge: “Come si sopravvive a una valanga che ti travolge? Non mi sento di dare consigli, lo vivi mentre accade. Gli amici e la mia famiglia si sono stretti intorno a me, questo mi ha permesso di affrontare tutto con forza e lucidità”.

Ilary è convinta che il ‘focus’ sia “pensare a stare bene tu”. Alla domanda se sia felice, replica: “Se ultimamente non ho pubblicato molto non vuol dire che non sia felice. La felicità non si misura mica sui social network. Ho avuto un matrimonio sotto i riflettori, una vita sotto i riflettori, anche il divorzio così. Nella mia nuova vita vorrei che fosse diverso”.

La 42enne parla della fine del suo matrimonio con Totti

L’hanno accusata di voler commercializzare il dolore di una separazione, Ilary non è d’accordo: "Questo è un atto di libertà che ti aiuta anche a metabolizzare. E comunque io sono una moglie, una mamma e una donna di spettacolo, parlavano di me, quindi ho risposto".

L’invito a cena per l’ex Francesco, quello espresso in “Che Stupida”, rimane valido, ma a una condizione: “Dopo la cena ognuno a casa sua. Totti è comunque il padre dei miei figli. Loro sono la cosa più bella. Nel cuore della gente c’è la speranza che torniamo insieme. La trovo tenera, è molto affettuoso, ma quando qualcosa si rompe, quando si perdono la fiducia e la stima, non si può tornare indietro. E non sarebbe rispettoso per le persone che sono al nostro fianco. L’armonia, quella sì, mi piacerebbe”.

Poi si concede agli ammiratori arrivati da tutte le parti d'Italia

Ride alle sue battute, si prende gli applausi. La Blasi alla fine conclude: “Da domani, 1 febbraio, di questa storia non voglio parlarne più”. Anche se l’attende il processo in aula. Totti ha chiamato a testimoniare Cristiano Iovino, il personal trainer 42enne che a Il Messaggero ha confermato la “frequentazione intima” con lei.