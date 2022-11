Ilary Blasi a New York nonostante il gelo in canottiera a Time Square (ma tiene il colbacco): foto

Sensuale la 41enne regala scatti ai follower nel suo mini viaggio negli States

E’ volata con la sorella Silvia e un’amica, Francesca Rinaldi: vacanza per donne

Ilary Blasi non ha paura della temperatura che scende sotto lo zero. A New York, nonostante il gelo della sera, si lascia immortalare in canottiera a Time Square. La conduttrice indossa sotto pantaloni in ecopelle color argento e tronchetti bassi, con la suola in gomma, neri, abbinati alla canotta e al colbacco che porta in testa, unico capo che racconta l’autunno rigido della Grande Mela. Sensuale, la presentatrice regala scatti che raccontano il mini viaggio negli States ai follower.

Ilary Blasi a New York nonostante il gelo in canottiera a Time Square (ma tiene il colbacco)

La 41enne è volata via dall’Italia insieme alla sorella Silvia, 42 anni, e una cara amica, Francesca Rinaldi. E’ stata una vacanza solo per donne. La Blasi, in piena causa di separazione da Francesco Totti, si regala un altro stand by dai gossip sul crack più fragoroso del momento.

Sensuale la 41enne regala scatti ai follower nel suo mini viaggio negli States

Nella Grande Mela fa freddo, ma la presentatrice non rinuncia a 'spogliarsi'

A New York Ilary si diverte, è un weekend lungo che trascorre più in fretta di quanto desidererebbe. A Roma l’aspetta il suo legale, Alessandro Simeone, per discutere il da farsi: lei avrebbe chiesto una giudiziale con prima udienza fissata a marzo 2023, ma gli avvocati starebbero facendo di tutto pur di scongiurarla trovando un accordo, la guerra in tribunale tra lei e Totti potrebbe provocare un terremoto.

Anche di giorno sono necessari i guanti per girare

Il weekend lungo è trascorso in fretta: ora è già tempo di tornare

Ilary Blasi fa già i bagagli pronta a prendere l’aereo per Roma. Di tutto questo non parla: non apre bocca.