Angelina, 21 anni, figlia di Mango, entra ad Amici 22: guarda

Grazie a una sfida conquista il banco tra gli allievi del talent di Maria De Filippi

La ragazza, avuta dall’artista scomparso nel 2014 da Laura Valente, conquista i giudici

Amici accoglie tra i suoi banchi Angelina, figlia di Mango, cantautore scomparso prematuramente nel 2014 e di Laura Valente, ex voce di Matia Bazar. La 21enne è un’allieva del talent di Maria De Filippi. Batte in sfida il 18enne Ascanio, allievo di Rudy Zerbi, e conquista i giudici: sia Lorella Cuccarini che Arisa la vorrebbero in squadra con loro.

Angelina, 21 anni, figlia di Mango, entra ad Amici 22

Angelina è bravissima. Ha ereditato il talento sia dal padre, compianto autore di successi con “Oro” e “Mediterraneo”, che dalla madre, che ha fatto parte dei Matia Bazar fra il 1990 e il 1998. La ragazza canta al pianoforte una cover di "Something" dei Beatles e incanta, poi fa il suo inedito.

E' Carlo Di Francesco a darle l'accesso nella scuola

Carlo Di Francesco, giudice esterno chiamato a dare il verdetto della sfida, sottolinea: “Per eseguire le cover è importante trovare una chiave. Questa chiave Ascanio non l'ha trovata, Angelina invece sì e ha portato un pezzo dei Beatles, che è come rischiare la vita. Lei è riuscita a trovare una chiave per reinterpretarla". Lei ne è felice, ma vuole mantenere un profilo basso: "So di avere tante aspettative, spero di essere all’altezza".

Laura Valente

Angelina Mango è nata nel 2001 a Lagonegro, ha un fratello più grande, Filippo, polistrumentista. La partecipazione al programma è solo una delle sue tante esperienze nel mondo della musica, al punto che qualcuno storce il naso. Nonostante la sua bravura ci si domanda perché sia lì, dato che ha calcato il palcoscenico e ha già pubblicato un album.