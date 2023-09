Ilary Blasi cambia look e sfila per la prima volta sul red carpet del Festival di Venezia: foto

La conduttrice 42enne sbarca alla Mostra del Cinema: fan impazzite

La sua nuova immagine piace: è raffinata, semplice ed elegante con i capelli del nuovo colore

Ilary Blasi sbarca alla Mostra del Cinema al Lido. Sfila per la prima volta sul red carpet del Festival di Venezia. Con l’abito Dior la conduttrice 42enne è chic e ‘castigata’. Le fan assiepate la chiamano a gran voce, lei, disponibile e sorridente, corre da loro e si mette in posa per un selfie. L’ex Letterina cambia look e la sua nuova immagine piace: è raffinata, elegante ed estremamente semplice con i capelli del nuovo colore. Il vestito nero bustier aperto in due ampie pieghe e lungo alle caviglie le sta d’incanto. Sotto porta stivali in pelle più eccentrici dallo stile un po’ retrò.

L’ex moglie di Francesco Totti ha detto addio al biondo. Ha scelto di avere una chioma che abbia un tono più caldo. Il volto è così più dolce. Adotta un trucco acqua e sapone e lascia di stucco tutti.

Ilary sfila davanti agli obiettivi dei fotografi impazziti, tra gli applausi: Bastian Muller, il fidanzato, non c’è. E’ a Venezia per ritirare un premio. E’ la serata del Filming Italy Best Movie Award, riconoscimento che viene assegnato ai film, a serie tv italiane e ai migliori talent. Lo conquista come personaggio tv dell’anno per il programma L’Isola dei Famosi.

E’ emozionata. Al Corriere della Sera confessa, raggiante: “Sono contenta del premio. E’ la mia prima volta qui”.

Anche sul palco la Blasi ribadisce: “Per me è la prima volta a Venezia, anche la prima su un red carpet”.

Poi alla folla di ammiratori che l’aspetta, scanzonata e ironica più che mai, Ilary confessa: “Questa soprattutto è la prima volta che vinco un premio, probabilmente anche l’ultima”.