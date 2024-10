Ilary Blasi allo spettacolo del comico che fa la sua parodia si diverte come una pazza, ci scappa la battuta su Totti: guarda

La conduttrice 43enne ride alle battute taglienti di Paolo Camilli, poi una foto con lui

L’attore e regista è dissacrante e quando allude con un “vedo la Gente” tira una stoccata che va a segno

L’autoironia è da sempre una delle sue armi migliori. L’ha sempre mostrata in tv, lo fa anche in privato e sui social. Ilary Blasi va allo spettacolo del comico che fa la sua parodia e si diverte come una pazza. Anche quando scappa la battuta su Totti, al centro dei riflettori per il presunto flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, lanciato dal settimanale Gente, lei non ha una piega. Le risate, però, sono assordanti.

Ilary Blasi allo spettacolo del comico che fa la sua parodia si diverte come una pazza, ci scappa la battuta su Totti

Al Teatro Ambra Jovinelli l’attore e regista 38enne porta il suo “Sconfort Zone - Il paradiso delle irrelazioni”. La conduttrice 43enne non buca l’appuntamento. Nelle sue storie fa vedere a tutti che è lì. Sul palco Camilli, con tanto di parrucca bionda in testa, imita la sua cadenza romana. Lei mette in sovrimpressione le emoticon delle mani che applaudono convinte. E’ esilarante tutto quello a cui assiste. Poi scappa anche il selfie insieme a lui.

La conduttrice 43enne ride alle battute taglienti di Paolo Camilli, poi una foto con lui. L’attore e regista è dissacrante e quando allude con un “vedo la Gente” tira una stoccata che va a segno

Camilli è bravo nei panni della ‘finta Blasi’. Parla al telefono con la madre: “Ah ma', hai sentito?”, facendo riferimento a un rumore strano in casa. “Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?”, replica all'altro capo della cornetta il genitore, anche qui puntando l’attenzione alla guerra delle borsette e dei Rolex tra Ilary e Totti finita anche in tribunale. “No ma', peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente... Mi sa che mi aspetta una serata, neraaaa”, dice il comico. Per il Corriere della Sera non ci sono dubbi. Camilli accende i riflettori sullo scoop del giornale riguardante Francesco.