Francesco Totti nella bufera: ha tradito Noemi Bocchi con la prorompete giornalista sportiva? La copertina del settimanale è un terremoto

Il 48enne immortalato mentre entrava e usciva dallo stesso hotel in cui ha alloggiato la donna

“C’è una liaison tra noi? Sì”, con queste parole Marialuisa Jacobelli sembrerebbe confermare tutto. Francesco Totti ha tradito la nuova compagna Noemi Bocchi con la prorompente giornalista sportiva? La copertina di Gente scatena un vero terremoto mediatico, proprio adesso che il 48enne sembrava essere uscito dai riflettori, dove era rimasto a lunmgo a causa di un divorzio inizialmente difficile con l’ex Ilary Blasi, la madre dei suoi tre figli, Cristian, 18 anni, Chanel, 17, e Isabel, 8.

Il settimanale pubblica le foto che immortalano l'ex capitano della Roma mentre entra e poi esce dallo stesso hotel dove ha alloggiato a Roma la 32enne e titola: “Totti ci ricasca?” Da tre anni in coppia con Noemi e alle prese con il divorzio da Ilary, il Pupone ha una nuova avventura? Lei è la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, ‘la Kim Kardashian italiana’, che a Gente conferma: 'C’è una liaison fra noi? Sì’”.

La cover del giornale, lanciata sui social in anteprima, dato che il settimanale sarà in edicola domani, venerdì 25 ottobre, provoca immediatamente un uragano e diventa virale. Francesco è allo stadio Trastevere per vedere la partita del figlio Cristian, che ora gioca nell’Olbia Calcio. E con Isabel e lo storico amico Giancarlo Pantano. Distante da lui c’è persino la Blasi, insieme all’altra figlia Chanel. Il suo primogenito, però, si scalda per 40 minuti durante il secondo tempo del match senza mai subentrare. Ma non sarebbe questo a togliere il sorriso a Totti. Così almeno racconta Il Messaggero.

Il settimanale riporta un virgolettato della 32enne: “C’è una liaison tra noi? Sì”. Il 48enne immortalato mentre entrava e usciva dallo stesso hotel in cui ha alloggiato la donna a Roma

“Esattamente durante il secondo tempo, la notizia della storia con la Jacobelli è diventata virale sul web e i social hanno fatto il resto. Commenti, battute e meme hanno inondato la rete rendendola di dominio pubblico. Il cognome della donna è schizzato in testa alle parole più ricercate di Google e su Twitter l’hashtag Totti è volato via in classifica. Intanto, il telefono dell’ex attaccante ha cominciato a scaldarsi, Francesco era in tribuna e ha cambiato espressione, consapevole che la serenità sarebbe svanita”, fa sapere il quotidiano romano.

Il Messaggero aggiunge: “Il settimanale, non solo pubblicherà la sequenza fotografica dell’incontro di un’ora e mezza con la giornalista nell’hotel romano Palazzo Naiadi, ma pure una dichiarazione di Marialuisa, che conferma l’accaduto: ‘Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì’.Il nuovo scoop lo ha fatto ripiombare al passato: da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine. Ha preferito non fermarsi con i ragazzini della scuola calcio, entrare in auto e sparire per strada. Poco dopo è andata via anche la Blasi, visibilmente più rilassata. Come lo è Marialuisa Jacobelli che, in queste ore, sta pubblicando storie sul suo account Instagram da 4,2 milioni di follower chiedendo chi sarà il prossimo Pallone d’Oro”.