Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata incinta di Ultimo e figlia di Heather Parisi, scherza col pancione sulla paura del parto: guarda

E’ a New York dove partorirà il suo bimbo. Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata incinta di Ultimo e figlia di Heather Parisi, scherza col pancione sulla paura del parto. In un reel con in mano una tutina da neonato, osserva la grandezza del capo e fa finta di svenire quando realizza che quel bebè dovrà uscire da lei, come se ciò fosse irrealizzabile.

La 24enne è molto auutoironica. E’ fiera del suo corpo arrivato quasi alla fine della gestazione. Passeggia per i viali alberati di Central Park insieme alla sua tenera cagnolina Toffee, da cui non si separa mai. E’ orgogliosa delle sue forme da mamma: i chili in più a causa del pancione sono “chili d’amore”. Metterà al mondo un bel maschietto, E., tutti dicono che dovrebbe chiamarsi Edoardo, in omaggio a un caro amico del cantautore 28enne scomparso prematuramente.

“Sto facendo fare pipì alla mia principessa”, dice Jacqueline nelle sue storie. Inquadra la sua Chihuahua e nota che si vede la sua ombra, con tanto di pancione in evidenza. “Che figo, ci sono pure io!”, esclama. La ragazza poi fossa l’obiettivo dello smartphone sul suo volto, fa vedere che ha un po’ di doppio mento e sorride scanzonata. “Ahahah non me ne vergogno, sono kg in più d’amore, no?”, sottolinea.

Lei e Niccolò Morriconi si sono momentaneamente trasferiti nella Grande Mela per far arrivare la cicogna lì, in modo che il bebè abbia anche il passaporto Usa. Vogliono che il loro figlio sia cittadino del mondo. Sono innamorati e felici. L’artista riprenderà i suoi concerti in tutti gli stadi d’Italia nel 2025.