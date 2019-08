Ilary Blasi saluta Sabaudia. Le vacanze sono finite. Presto sarà in tv accanto ad Alvin con “Eurogames”. La conduttrice 38enne è tornata a Roma, per lei e il resto della famiglia un piccolo imprevisto però: Cristian ha avuto un infortunio al piede sinistro e dovrà indossare per un po’ di tempo una scarpa ortopedica. Lo svela la bionda stessa sul social.

C’è un po’ di malinconia per le vacanze finite, si torna al lavoro. Ilary Blasi rientra dalle ‘ferie’ e si prepara a sbarcare su Canale 5, in prima serata, con il ‘suo’ “Giochi senza frontiere 2.0”, un format che ha proposto a Mediaset, un sogno nel cassetto che si realizza, come ha raccontato qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni.

Prima, però, c’è il piccolo problema del primogenito Cristian da risolvere…

Poche ore fa a ‘Casa Totti’ è arrivato il pacco della Podoline, la linea che produce scarpe per fini ortopedici. Il ragazzino ha indossato quella fatta apposta per il suo piede sinistro e ha mostrato alla mamma come stava. Ilary Blasi ha persino ironizzato. “Bella no? - ha detto - Puoi andarci a scuola”. Il volto di Cristian ha espresso tutto il suo scetticismo a riguardo. Ma la scarpa ortopedica va messa, affinché l’infortunio si risolva e lui possa tornare in campo per giocare a pallone, seguendo le orme di papà Francesco Totti.

A Roma fa caldo. Ilary in serata si consola con una fresca ‘grattachecca’. La vita la prende sempre positivamente con il sorriso sulle labbra. E’ a Testaccio, il quartiere della Capitale giallorosso per antonomasia. La sua passeggiata si conclude al chioschetto che vede granite, per addolcire un po’ di più il rientro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.