''Io e Balotelli oggi siamo come fratello e sorella, si sfoga con me se litiga con la fidanzata'': Raffaella Fico parla in tv del rapporto col padre di sua figlia

La 36enne partenopea ha avuto una relazione col calciatore bresciano ormai oltre un decennio fa

I due hanno avuto una figlia, Pia, che ha 11 anni

Lei ha raccontato del loro rapporto a Caterina Balivo su Rai2

Raffaella Fico ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli oggi.

La showgirl partenopea ha una figlia, Pia, avuta proprio insieme al calciatore 34enne ormai quasi 12 anni fa.

I due oggi sono come fratello e sorella e lui a volta si sfoga con la 36enne anche riguardo questioni sentimentali.

Raffaella Fico, 36 anni, ospite de 'La Volta Buona' racconta del suo rapporto oggi con Mario Balotelli

“Se lui vuole un consiglio sulla fidanzata, magari qualche volta se ci litiga ti chiama e si vuole sfogare. E’ uno sfogo perché ormai è come se fossimo fratello e sorella. E’ proprio superato tutto, siamo oltre. Davvero”, ha raccontato Raffaella nel programma di Rai1.

“A volte me lo devo sorbire che mi racconta… e fa questi sfoghi. Gli dico: vabbè dai non ci pensare, tutto passa’. Che devo fare?”, ha aggiunto.

Lei però non si confida con il suo famoso ex, preferisce tenersi tutto per sé.

“Io invece no, onestamente, io tengo tutto per me. Perché non mi piace condividere, nel momento in cui faccio una scelta è perché sono sicura e convinta”, ha affermato.

E’ capitato che però Mario l’abbia presa in giro per qualche amore passato.

“Su qualcuno ironizzava, mi prendeva in giro, scherzava… ma non posso fare nomi. Qualche volta mi ha detto: ‘Mamma mia ma come ti sei ridotta dopo di me…’. Solo questo posso dire, nient’altro”, ha affermato.

“Ma sempre in maniera scherzosa e giocosa, ovviamente”, ha infine sottolineato.