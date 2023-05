''Io e Simone ci sposeremo all'estero, potrò adottare sua figlia'': l'annuncio di Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista 61enne desidera il sì con Antolini, 22 anni: vuole assicurare a Melissa stabilità

Il divulgatore scientifico lo rivela a Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d’Urso

Alessandro Cecchi Paone lo annuncia sicuro a Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d’Urso: “Simone e io ci sposeremo all’estero, così potrà adottare sua figlia”. Il 61enne desidera il sì con Antolini, 22 anni: innamorato, vuole assicurare alla piccola Melissa, 5 anni il prossimo 2 agosto, stabilità, anche dal punto di vista economico.

Il giornalista in tv, su Canale 5, alla conduttrice racconta il suo rapporto con la bambina e parla dell’unione con il giovane fidanzato, diventato padre due mesi prima di compiere 18 anni, quando era ancora minorenne: “La piccola mi chiama zio Alessandro. Oggi abbiamo dichiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all'estero, perché se ci sposiamo all'estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d'accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme all'Isola dei Famosi è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d'accordo tutti, ma degli altri non ne parla più nessuno”.

La d’Urso chiede a Cecchi Paone se abbia saputo subito, o meno, che Simone fosse già padre, quando si sono conosciuti. “Subito, perché… Quando sono uscite le famose foto su Chi, in settembre, era in vacanza con la bambina da me, da un mese. Fin dal primo momento perché lui sa che le persone grandi potrebbero scappare a gambe levate, sia donne che uomini. Io invece l'ho accolta con amore, perché è una bambina di 4 anni, abituata ad una situazione difficile, quindi più adulta della sua età, sa essere bambina, ma anche una piccola donna”. Ora vuole che diventi pure sua figlia.