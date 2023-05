Ex tronista di 'Uomini e Donne' ed ex 'genero' di Eva Henger diventa attore a luci rosse: l’annuncio

Lucas Peracchi sbarca nel mondo delle produzioni porno come “Puro Sangue”

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, ex 'genero' di Eva Henger, grazie alla lunga e travagliata relazione con Mercedesz Henger, finalmente corona il suo sogno: a 36 anni diventa attore a luci rosse e cambia pure nome. Nel suo nuovo account social è Puro Sangue.

Lucas mostra scampoli di film hard sul social, rimanda a link ben più completi delle sue performance davanti alla telecamera. Si definisce “Italian Stallion”, un vero stallone italiano di razza. Chissà cosa penserà di lui Eva, con cui ci sono stati parecchi dissapori in passato… Ora finalmente hanno qualcosa in comune.

Peracchi è stato fidanzato per ben due anni con Mercedesz, a giugno 2021 è arrivata la rottura definitiva. Eva l’ha sempre ritenuto responsabile dell’allontanamento della figlia da lei. La 31enne non ha parlato con la 50enne per tanto tempo. Lo scontro tra la coppia e la Henger è andato avanti per un bel po’, con dichiarazioni rilasciate in tv e sui giornali: uno scambio di accuse reciproche.

A Novella 2000 l’ex diva del porno di Lucas, però, a novembre scorso aveva detto: “Forse dovrei serbare rancore a Lucas Peracchi, il suo ex fidanzato, per aver alimentato il risentimento che Mercedesz nutriva nei miei confronti, però non ci riesco. Sono incapace di odiare”.

Anche Peracchi ha voltato pagina. Il personal trainer recentemente era sbarcato sul social ‘hot’ OnlyFans, la nota piattaforma a pagamento. Ora arrivano i film a luci rosse. “Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esitate a chiedere”, fa sapere ai follower. Continua a essere un ottimo allenatore, ma sogna un futuro da Rocco Siffredi.