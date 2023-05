Cecilia Rodriguez incanta il Festival di Cannes 2023 in rosso: le foto

La 33enne indossa un abito drappeggiato in chiffon, in tinta col red carpet, sandali argento ai piedi

La sorellina di Belen sfila da sola, senza Ignazio Moser, e si sente una vera diva

Cecilia Rodriguez arriva in Costa Azzurra, alloggia al Carlton, da sola. Con lei non c’è il fidanzato e futuro marito Ignazio Moser: solo persone del suo staff. Sul social si pavoneggia, condividendo tante storie. Si lascia poi anche ammirare con il look scelto per fare passerella sulla Croisette del Festival di Cannes 2023 durante la serata che la vede protagonista. Gli obiettivi sono tutti per lei: le foto la mostrano bella e accattivante con l’abito rosso drappeggiato in chiffon, in tinta col red carpet. Il décolleté è in primo piano.

Cecilia Rodriguez incanta il Festival di Cannes 2023 in rosso

Chechu si lamenta del poco tempo a disposizione, ai festival si corre sempre. Ma lei non si lascia travolgere. La sorellina di Belen, a Cannes come testimonial di Kilian Paris, che l’ha voluta per pubblicizzare il suo profumo, cattura gli sguardi. E’ contenta e poco le importa delle malelingue che sul social lanciano le loro stilettate.

E' in Costa Azzurra come volto di Kilian Paris

“Scusa ma che film hai fatto per essere a Cannes?”, le scrivono alcuni. “Ma chi credi di essere”, aggiunge qualcun altro. La Rodriguez mantiene la calma e non replica. Si prende i ‘like’ di quelli che apprezzano il suo charme alla kermesse. Ha il trucco che valorizza ancora di più il volto, porta i capelli sciolti ondulati. Il rossetto è in tinta con l’abito. Ai piedi sandali argento. I riflettori si accendono, i maligni lasciano il tempo che trovano. Lei se ne infischia.

La modella si lascia immortalare con in mano il profumo del brand che l'ha scelta come testimonial

Sui social le malelingue l'attaccano, Chechu, però, non replica

Tanti impegni professionali che la più piccola dei fratelli Rodriguez, che però non parla più delle nozze con Nacho. I due dovrebbero sposarsi entro la fine del 2023, si diceva che il mese scelto fosse ottobre, anche se la coppia ormai è da un po’ che in merito ai fiori d’arancio non dice più nulla.