La ceca 45enne torna sul dolore provato per l’addio all’ex e parla delle nozze con Nasi

Sposerà Alessandro, 49 anni, vicepresidente della società finanziaria Exor, il 17 giugno

Alena Seredova è piena di gioia. Il 17 giugno prossimo a Noto, in Sicilia, sposerà Alessandro Nasi, 49 anni, vicepresidente della società finanziaria Exor, da cui ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte, 3 anni. A Oggi racconta la sua felicità, ma torna anche sul dolore provato per il tradimento di Gigi Buffon, con cui si era unita in matrimonio nel 2011. Dal loro amore sono nati Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13. I due si lasciarono perché lui aveva una storia extra coniugale con Ilaria D’Amico, sua attuale compagna. “Ferita profonda, non dimentico”, ammette. E puntualizza: “Non siamo una famiglia allargata”.

Alena Seredova e il tradimento di Buffon: ''Ferita profonda, non dimentico e non siamo una famiglia allargata''

Alena ha ritrovato pian piano la fiducia dopo un divorzio devastante. “Ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli: pensare meno a me stessa forse ha aiutato. Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”, spiega.

Sull’amore per Nasi la ceca 45enne dice: “Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto, e anche nell’avere un altro figlio, la mia adorata Vivi, una gara con ciò che accade dall’altra parte. Quello che sto vivendo è la naturale evoluzione di un rapporto dove due persone stanno bene, in equilibrio. Con Ale ho ritrovato la normalità della famiglia. Quando mi ha chiesto di sposarlo, non me lo aspettavo. Un po’ per l’età, e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere. Per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”.

Alessandro non sapeva nulla di lei, quando hanno cominciato a frequentarsi, grazie all’amica comune Lavinia Borromeo: “La donna ferita non cerca perché ha paura. Ma è anche vero che una donna ferita e spaventata è più incline a farsi coccolare. Pensavo di stare bene, da sola, e invece mi sono resa conto che farmi avvicinare da una persona piena di sentimento non era una cattiva idea. Ho vissuto un momento doloroso, molto buio per me. Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Si è innamorato anche del modo in cui sono madre e tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi”.

La ceca 45enne torna sul dolore provato per l’addio all’ex e parla delle nozze con Nasi. Sposerà Alessandro, 49 anni, vicepresidente della società finanziaria Exor, il 17 giugno a Noto, in Sicilia

Alena è tornata a sorridere, ma lo strappo causato da Buffon lo porta dentro, anche se non ha mai usato i media per infierire contro lo sportivo 45enne: “Io che normalmente sono una persona istintiva, in quella situazione ho agito con razionalità. Una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco. Ma sarebbe apparso inopportuno non tanto allora, i figli erano piccoli, quanto oggi: avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda. Penso sia stato un grande regalo anche per me”.

I rapporti con l’ex ci sono per i figli: “Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.

Lei e Nasi vivono insieme da 3 anni. Hanno scelto Noto per il sì per un motivo: “Perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”. E sui fiori d’arancio svela: “Firma in Comune ma cerimonia all’aperto, in una tenuta che non conosco. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, per Alessandro ancora non so. Un centinaio gli invitati”