L'ex velina bionda Irene Cioni festeggia 30 anni con un super party in Costa Azzurra: foto

Una festa con la famiglia e gli amici più cari a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Abito scollato firmato Lasantos Atelier e tantissima allegria per la showgirl, ora insegnante di yoga

Irene Cioni festeggia i 30 anni in grande stile con un super party in Costa Azzurra. L’ex velina di Striscia la Notizia, al tg satirico in coppia con Ludovica Frasca, organizza una mega festa con la famiglia e gli amici più cari a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Irene è splendida con indosso il lungo vestito che le lascia la schiena scoperto e ha uno spacco vertiginoso, firmato Lasantos Atelier. Si diverte insieme a un mare d’amiche. Posa in gruppo con loro. C’è anche il fratello Paolo. Non può certo mancare la sua bimba, Vittoria, che lei ha dato alla luce il 15 gennaio 2020, nata dall’amore con Giacomo, imprenditore nautico estraneo al mondo dello spettacolo. La bimba adora stare in braccio alla mamma, Irene scherzosamente la chiama “il mio koala” sul social.

La ex showgirl, ora insegnante di yoga e influencer, col fratello

Per lei una festa con la famiglia e gli amici più cari a Saint-Jean-Cap-Ferrat

La Cioni ormai da tempo ha lasciato il mondo della tv. Ha scelto di dedicarsi ai suoi affetti più cari, ma non solo. E’ diventata anche un’influencer e, soprattutto, una brava maestra di yoga: sono tantissimi i famosi che partecipano spesso alle lezioni che organizza a Milano e non solo.

Irene spegne le candeline: c'è anche la figlia Vittoria, 2 anni e mezzo

Irene gioisce alla sua festa di compleanno, chiamata “Let’s party”. Tutte le invitate, come fa lei, indossano occhiali con le lenti a forma di cuore. Ogni cosa è organizzata alla perfezione: ci sono dolci a non finire e lo champagne con cui brindare. L’allestimento è perfetto e, ovviamente, all’aperto. Spegne le candeline e sorride: è la sua serata perfetta, di quelle che rimangono nel cassetto dei ricordi indelebili.