''E' arrogante e casinista'': all'Isola 2024 scoppia la fronda contro Matilde Brandi, accusata da diversi nip, ecco la sua reazione

L’Isola 2024 anche al debutto regala le prime sorprese. Scoppia inaspettatamente la fronda contro la ‘vip’ Matilde Brandi. La showgirl è accusata dai ‘nip’, che già 48 ore prima hanno occupato la spiaggia in Honduras all’insaputa dei famosi. “E’ arrogante e casinista”, sottolineano quasi all’unisono il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Vereconi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli. La reazione della 55enne, che in Palapa scopre tutto, non si fa attendere.

Matilde, che però non conoscono ancora personalmente, a pelle ai ‘nip’ non piace. Nella clip che viene mostrata da Vladimir Luxuria, i quattro parlano male di lei. “Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire", precisa la Gueye. “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti", tuona la contessa Alina. Di Napoli affonda Matilde: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono". Per Fanelli l’ex stella del Bagaglino non è neppure così popolare: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven". Poi tagliente afferma: “Lei è un’arrogante e casinista".

Vladimir Luxuria cerca di far subito partire le dinamiche che portano pepe al reality

La Brandi, quando è al corrente di ogni esternazione, non dà in escandescenze, non si imbufalisce. “Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli”, dice. E’ comunque in buona compagnia. I ‘nip’ hanno definito Artur Dainese “un bamboccio arrogante” e Samuel Peron, che hanno mandato in nomination diretta, un “calcolatore e manipolatore”. Niente male per un inizio sereno.