''Nessuna ha avuto remore'': Sonia Bruganelli rivela che diverse ''amiche'' dell'ex marito Paolo Bonolis si sono rifatte vive con lui…

La 50enne, se tornasse indietro, si darebbe “più tempo per fare figli”. E spiega perché

Sonia Bruganelli non crede fino in fondo alla solidarietà femminile. Anzi, forse non ci crede affatto. A La Stampa rivela che diverse “amiche” dell'ex marito Paolo Bonolis si sono rifatte vive con lui dopo la loro separazione. “Nessuna ha avuto remore”, confessa la 50enne.

La produttrice tv e opinionista dell’Isola dei Famosi come al solito non fa sconti. “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini invece hanno avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”, sottolinea.

Col presentatore, con cui si è fidanzata quando aveva 23 anni, è finita dopo 25 anni insieme e tre figli. Sonia, quando le si chiede se rifarebbe tutto, dice: “Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità”.

La Bruganelli e il 62enne continuano ad avere un bel rapporto e a lavorare insieme: “Certo! Se una persona è valida professionalmente, resta tale anche dopo un divorzio. A volte, quando ci si lascia, si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. E’ proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…”.

Attaccata spesso per la sua ostentazione del lusso sui social, Sonia infine chiarisce: “In realtà se avessi avuto più seno, avrei mostrato pure quello! Battuta a parte, il portafoglio viene scambiato come un simbolo di potere: della serie, io sono arrivata qui e tu no. Ma non è così. Io posto semplicemente quello che ho, come tutti. Comunque da quando mi hanno scippata, non faccio più vedere niente!”.