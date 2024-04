Vladimir Luxuria cita Ilary Blasi, Bruganelli in total black, Casalegno incidente hot: prima puntata Isola 2024, cos'è successo

Al debutto la nuova conduttrice si emoziona e ringrazia tutti quelli che l’hanno preceduta

Sbarcano i naufraghi vip, ma ci sono già i ‘nip’, a sorpresa, a far loro le scarpe

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 prende il via tra gli applausi generali del pubblico in studio che osanna, quando fa il suo ingresso, la nuova conduttrice. Lo share premia anche se il 19,99% conquistato è nettamente inferiore a quello dello scorso anno, 23,3%. Vladimir Luxuria vince l’emozione per il debutto e ringrazia. In completo total white si avvicina al pubblico e lo omaggia per l’accoglienza. Poi fa il suo discorso e cita Ilary Blasi e tutti quelli che l’hanno preceduta al timone del reality. Accanto ha i suoi opinionisti: Sonia Bruganelli è in total black, mostrando così, anche nell’abbigliamento, il suo lato più oscuro, Dario Maltese in giacca e pantaloni e camicia senza cravatta. In collegamento arriva anche l’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno. Il suo vestito romantico, bianco, le fa prendere uno spavento: si sfiora l’incidente hot.

Vladimir Luxuria cita Ilary Blasi, Bruganelli in total black, Casalegno incidente hot: prima puntata Isola 2024

“Grazie, grazie benvenuti all’Isola dei Famosi versione 2024. Grazie di questo applauso sulla fiducia", esordisce la presentatrice 58enne."Anche per me oggi è un po’ una prova, sono la prima naufraga dell’Isola dei Famosi, va bene? Questa è una trasmissione e quindi voglio trasmettervi le emozioni che provo io quando sento questa sigla e affiorano questi ricordi. Questo è solo il primo capitolo di un film meraviglioso. Nessuno di noi ha una storia banale, ma sempre qualcosa da raccontare”, aggiunge.

La 58enne accanto all'ex moglie di Paolo Bonolis

“Prima di tutto io voglio salutare tutte coloro che mi hanno preceduto. Simona Ventura: con lei ho fatto la naufraga nel 2008. Un bacio a Nicola Savino: con lui sono stata inviata. Un abbraccio grande ad Alessia Marcuzzi che mi ha fatto fare l’opinionista", continua Vladimir. Poi parla della Blasi, quasi un convitato di pietra dello show: "E, dulcis in fundo, la mia amica... Ieri ci siamo sentite e so che stai lì divanata. Grazie delle belle parole che mi hai detto, ciao Ilary, ciao”.

Elenoire rischia che il corpetto dell'abito le scopra il seno, tutta colpa del microfono

Luxuria si rivolge ai suoi opinionisti, chiedendo se sono pronti. “Sono qui prontissima, l’Isola è tutto ciò che io non vorrei vivere. Ma... Hanno voluto la bicicletta? E adesso voglio vederli pedalare”, sottolinea la Bruganelli. Dario Maltese dice invece: "Sono senza cravatta e mi sbotterò anche metaforicamente".

La 47enne, coprendosi col cappello, lo rimette a posto

Prima che i vip naufraghino a uno a uno, Vladimir presenta la sua Elenoire. "Avete visto che bellezza?", precisa la 47enne, pronta a iniziare l’avventura. L’abito che indossa, a fascia sul seno, le fa temere il peggio. Il microfono tende a far cadere giù il corpetto. Lei se ne accorge in tempo, prima che ci sia un ‘topless’ involontario in prima serata, e così, coprendo la scollatura col cappello, lo rimette a posto. Poi tutto scorre come di routine.

I naufraghi vip in Palapa, ma a sorpresa ci sono anche i 'nip'

Tra i naufraghi c’è chi arriva buttandosi dall’elicottero, un grande classico, e chi dal mare. I ‘prescelti’ si fanno vedere in spiaggia, c’è anche la prima sfida per la prova leader, poi le nomination. Tutto va come dovrebbe, ma la produzione ha preparato un grande sorpresa ai ‘famosi’. In Honduras 48 ore prima di loro sono arrivati i concorrenti ‘nip’. Peppe Di Napoli, pescivendolo partenopeo, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, Pietro Fanelli, poeta 23 anni, Khady Gueye, modella, decidono il destino di uno di loro mandandolo direttamente in nomination. Manca Tonia Romano, momentaneamente assente per motivi di salute: non si sa se entrerà.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 11 aprile: a scontrarsi al televoto sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron, il pubblico potrà salvare solo due di loro.