''Anche Paolo inizia a crederci'': Sonia Bruganelli in tv rivela cosa pensa l'ex marito Bonolis della sua carriera da opinionista

Sonia Bruganelli ci ha preso gusto e decide di tornare a vestire il ruolo che era suo al Grande Fratello. Le piace e si diverte. Inoltre, cosa importantissima, piace a chi da casa guarda e commenta. In tv, a Verissimo, rivela cosa pensa l’ex marito Bonolis della sua carriera da opinionista.

La produttrice 50enne è seduta accanto alla nuova conduttrice del reality, stasera, lunedì 8 aprile, al via. Vladimir Luxuria è stata promossa, chissà non succeda pure a lei, da opinionista a presentatrice dello show, proprio come era già accaduto ad Alfonso Signorini al Big Brother (l’ex timoniera Ilary Blasi, evidentemente porta bene a chi l’affianca). C’è pure l’altro opinionista dell’Isola, il giornalista del Tg5 Dario Maltese, anche lui al debutto in queste vesti. Sonia è entusiasta.

La Bruganelli sorride e appare molto sicura di sé. “Il Grande Fratello 3 anni fa per me è stata una sorpresa, un’opportunità figlia del fatto che quel programma a me piaceva tanto. Del resto l’ho sempre detto che mi sono laureata con una tesi sul GF”, esordisce.

“L’Isola è un ulteriore opportunità perché è totalmente diversa dal Grande Fratello ed è una sfida - continua Sonia - Quest’anno, abbiamo visto il cast, diciamo che ho piacere di esserci, ecco”. Immancabile arriva la domanda su cosa ne pensi Bonolis sulla nuova esperienza televisiva dell’ex moglie, con cui è in ottimi rapporti e continua a lavorare con la loro società di produzione, Sdl 2005. “Paolo? Devo dire che mi ha supportato molto - rivela - Le prime edizioni del GFf lui era stato molto… Tipo: ‘Ma ‘ndo vai’, eccetera. Invece comincia a crederci anche lui. E’ un bel segno”.

L'Isola avrà molte novità. L’inviata in Honduras è Elenoire Casalegno. Il cast è molto variegato. Ci saranno: Selen, Lucia Caponegro, 57 anni, ex diva del porno, Edoardo Franco, 28 anni, vincitore di Masterchef nel 2022, Aras Senol, 30 anni, stella della soap Terra Amara. E ancora: Francesca Bergesio, 19 anni, Miss Italia 2023, Samuel Peron, 41 anni, volto di Ballando con le stelle, Matilde Brandi, 55 anni, showgirl.

Tra i naufraghi anche: Artur Dainese, 33 anni, modello, Joe Bastianich, 55 anni, Maite Yanes, 34 anni, modella, Valentina Vezzali, 50 anni, schermitrice, Marina Suma, 64 anni, attrice, Greta Zuccarello 28 anni, ballerina, Edoardo Stoppa, 54 anni, ex inviato di Striscia la Notizia.