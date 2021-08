Ivana Mrazova non ci sta e corregge Onestini: 'Non ci siamo supportati’

Sono passate solo poche ore dall’annuncio ufficiale della fine della relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. A darlo è stato l’aspirante dentista con un post su Instagram pubblicato martedì pomeriggio. Tra le altre cose il 28enne ha scritto che nonostante lui e Ivana si siano “aspettati e supportati” in diverse occasioni, le cose non hanno funzionato. Questa versione non corrisponde però a quella della modella ceca, che ha rotto anche lei il silenzio con una Instagram Story, in cui ha spiegato di non ritenere affatto che tra loro ci sia stato tutto questo “supporto” né che si siano realmente “aspettati”.

Condividendo uno scatto in cui appare insieme a Luca, Ivana ha scritto: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo 'aspettati e supportati'. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità! Il nostro libro finisce qui".

La coppia si era conosciuta nel 2017 durante la partecipazione alla seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’ (quella vinta da Daniele Bossari). Poco dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà l’amore era diventato ufficiale. Sono passati circa tre anni e mezzo. Ora i titoli di coda con frecciatine.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2021.