Anna Sanseverino è a New York con il figlio e la 24enne ormai prossima al parto

La donna è legatissima alla ragazza, in una dedica aveva scritto: “Sei la figlia che mi mancava”

Nella Grande Mela nessuna traccia di Heather Parisi, la madre. Jacqueline Luna Di Giacomo non ha rapporti con lei da tempo. Incinta, ormai prossima al parto, si fa sostenere dalla mamma di Ultimo, il compagno, a cui è legatissima. E’ con con lei che a New York, dove si è momentaneamente trasferita col cantautore, che va a passeggio e sorride nelle storie.

Jacqueline Luna Di Giacomo incinta si fa sostenere dalla mamma del compagno Ultimo, nessuna traccia di sua madre Heather Parisi

Anna Sanseverino è volata negli States per stare accanto alla 24enne, agli sgoccioli con la gravidanza. E al figlio, che si appresta a diventare papà per la prima volta. Adora Jacqueline. Non lo ha mai nascosto. Quando è diventato per tutti ufficiale che sarebbe stata nonna di un bel maschietto, sul social alla ‘nuora’ aveva dedicato parole dolcissime.

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. E’ la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”, aveva sottolineato la donna. “Mi fai piangere così, ti voglio bene nonna Anna”, aveva replicato la Di Giacomo.

Heather tace. Ai tanti che l’attaccano per il suo distacco dalla figlia, lei ribatte velenosa. In tv, a Verissimo, sul diventare nonna ha detto: “Sono felicissima. Già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio”. Eppure non è mai corsa finora da Jacqueline, la lontananza pare evidente. Giovanni Di Giacomo, invece, suo ex e padre della sua secondogenita, è presente in ogni istante, anche se rimasto a Roma a svolgere il suo lavoro di ortopedico tra i più bravi in Italia.