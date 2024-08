Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi incinta del cantante Ultimo, mostra il pancione di 7 mesi in montagna: guarda

La 24enne passeggia nel bosco insieme al suo chihuahua, Toffee

Lei e il cantautore si sono presi una pausa rilassante in alta quota, poi di nuovo mare

In montagna sono andati per rilassarsi un po’ e sconfiggere il gran caldo che in città è davvero opprimente. Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi incinta del cantante Ultimo, mostra il pancione di 7 mesi mentre passeggia nel bosco insieme al suo chihuahua, Toffee. Su TikTok pubblica il video in cui fa vedere il ventre arrotondato lievitato rispetto a poco tempo fa: aspetta un maschietto dal cantautore 28enne. Il bimbo, probabilmente, si chiamerà Edoardo, un omaggio a un amico dell’artista scomparso prematuramente.

Jacqueline si prende in giro per la sua tenuta da montagna nella clip pubblicata sul social. “Eccoci tra le montagne… - scrive - Con gli alpinisti e Mountain biker… Poi ci siamo io e Toffee che sembriamo uscite dalla nostra lezione di pilates a Soho”.

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha annunciato la gravidanza della fidanzata nel suo ultimo concerto romano allo Stadio Olimpico lo scorso 24 giugno. Da allora Jacqueline svela con grande tranquillità le sue forme da mamma sui suoi profili e ci scherza un po’ su. I due, dopo la montagna, ora sono in Sardegna. A fine settembre, forse i primi mesi di ottobre, dovrebbe venire al mondo il loro bebè.

Lei in un lungo post su Instagram sul bambino che arriverà, aveva svelato: “Sto dondolando in mare tra le risate delle mie amiche, sorrido e chiudo gli occhi: tutto sta per cambiare. C’è una Jacqueline che sto piano piano salutando... sono un’anima nostalgica e raramente riesco a scorrere il rullino fotografico, oggi però lo sto facendo, e con una consapevolezza diversa. Rivedo dei momenti dimenticati, foto di un diario del 2018 con scritte sopra le mie paure in quel dorm a Brooklyn Heights, sembra una vita fa… sorrido. Poi guardo le mie amiche, osservo la loro spensieratezza. Mi mancherà?”.

“Tra qualche mese ci saranno due occhioni ad avere la precedenza su tutto - aveva proseguito la ragazza - Ripenso a quando sono sparita per 3 giorni in tenda nel deserto di Joshua Tree. A quando mi sono sdraiata lì per terra a guardare le stelle. A tutti i sogni che giustamente voglio ancora realizzare. Devo ancora attraversare l’America con un van tutto colorato fermandomi in paesini sconosciuti. Visitare il Perù. Galoppare in spiaggia. Stare su altri set cinematografici. Per non parlare delle mie idee con la pittura ancora da concretizzare…”.

“‘Ora devi mettere tutto da parte! Sei sicura? Sei giovane! Perché così presto?’. - aveva aggiunto - Ho sorriso a chi, comprensibilmente, mi ha detto frasi di questo tipo. Sarà il mio istinto materno e la mia voglia di diventare mamma, o lo sguardo sicuro che mi regala ogni volta il suo papà, perché mi sento esattamente dove dovrei essere. Ho 24 anni ma dentro di me c’è sempre quella bimba che spesso mi parla. Ora la sento più che mai, e mi dice che è emozionata all’arrivo di un nuovo migliore amico per la vita. Che è pronta ad insegnargli tutto ciò che ha imparato con i suoi occhi da bambina. Lei ricorda l’impatto di uno sguardo adulto, o il peso di parole dette più grandi di lei”.

Il pancione è lievitato rispetto a un paio di mesi fa

"Io da mamma userò la mia giovane saggezza per fargli conoscere più sfumature della vita ed emozioni possibili, convinta già adesso di avere da imparare altrettanto io da lui. Ed ogni volta che verrà da me piangendo, gli sussurrerò quello che mi ha insegnato il suo papà in questi anni… E’ tutto un gioco e vince chi sorride!!! Torno a mangiare spaghetti e godermi quest’ultima estate silenziosa, fantasticando un po’ su tutti i miei sogni che ora avranno un ospite in più”, aveva infine concluso Jacqueline.