La presentatrice, nonostante l’intervento, rivela: “Non ho mai avuto paura”

“Mi sono svegliata senza ovaie, hanno tolto tutto”, racconta

“Non ho mai avuto paura. Sono un’ottimista, è il mio carattere, non devo nemmeno sforzarmi”, svela. Antonella Clerici per la prima volta rivela tutti i dettagli della spaventosa operazione d’urgenza subita a metà giugno scorso. "Quella cisti era un tumore”, confessa a Oggi. E aggiunge: “Mi sono svegliata senza le ovaie, hanno tolto tutto”.

''Quella cisti era un tumore'': Antonella Clerici per la prima volta rivela tutti i dettagli della spaventosa operazione d'urgenza subita a giugno

La 60enne era ricoverata all’Istituto nazionale dei tumori Regina Elena di Roma. E’ stata operata da un oncologo. La preoccupazione è stata inevitabile. L’intervento è arrivato come un fulmine a ciel sereno: il giovedì la visita dallo specialista non prevista e il lunedì sotto i ferri. “Sulle prime non avevo afferrato la situazione e pensavo che mi sarei operata dopo le vacanze estive. Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo”, spiega.

“Mi trovavo a Roma, la città che mi ha dato tutto: il successo, mia figlia, l’agiatezza, gli amici... Ho deciso d’istinto che avrei fatto l’intervento lì. Attraverso un’amica che era in ospedale ho avuto l’indicazione di rivolgermi al professor Vizza e lui mi ha chiamata il giorno dopo per dirmi che il lunedì era stato disdetto uno degli interventi previsti. Anche in questo ho avuto fortuna”, aggiunge la conduttrice.

La 60enne con un post ha deciso di rendere pubblico il suo intervento di rimozione delle ovaie

La Clerici è da sempre molto attenta a fare controlli periodici, anche in questo caso la prevenzione è stata salvifica: “Mi hanno spiegato una cosa che non sapevo: l’esame istologico ha accertato che avevo un tumore benigno ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in maligno. Si chiamano tumori borderline”. Ha avuto accanto le persone più care e gli amici nella ripresa.

Per la sorella Cristina è stato uno choc, la loro mamma, Franca, è morta in tre mesi per un melanoma a soli 55 anni. Anche il compagno Vittorio Garrone si è spaventato: “Era all’estero ed è rientrato subito. E’ stato fantastico, solare e positivo senza essere banale. Vittorio ha sofferto con me ma senza farmelo vedere, mi ha confidato solo dopo la sua paura. Sapevo di avere un uomo speciale al mio fianco, questa prova è stata un’altra conferma”.

Accanto alla conduttrice Vittorio Garrone, che le è sempre stato accanto. Nella foto la presentatrice e l'imprenditore 55enne a Versailles: sono in vacanza in Francia

Antonella, madre di Maelle, 15 anni, ha deciso di rendere pubblico il problema di salute avuto, chiarisce il motivo: “Perché sono cresciuta assieme al mio pubblico e chi mi vuole bene sa tutto di me visto che ho sempre condiviso la verità: quando ero a dieta portavo in studio la bilancia e mi pesavo davanti alle telecamere; quando sono stata tradita, l’ho raccontato, anche perché è un dolore che può capitare a tutti. Un personaggio pubblico non può dire solo quello che gli conviene e mostrare quello che gli fa comodo. E poi ho scelto di essere operata in un ospedale pubblico perché quando si tratta di malattie serie, il servizio sanitario nazionale offre l’eccellenza”.

Sulla rimozione delle ovaie la Clerici commenta: “Fosse successo anni fa, sarebbe stato un dramma perché non avrei avuto mia figlia e chi mi segue sa quanti medici ho girato e quanti ormoni ho assunto per riuscire a restare incinta. Adesso, a che mi servono le ovaie? Tra l’altro ho dovuto firmare il consenso a togliere anche l’utero, casomai ce ne fosse stato bisogno”.

La conduttrice parla pure delle possibili nozze con Garrone e confida: “Non mi porta bene il matrimonio, non me la sento. Vittorio è l’uomo con cui vorrei invecchiare, per i nostri 10 anni insieme mi piacerebbe scambiarci una promessa di vita, magari con una festa, anche se io a me non piacciono, oppure con un mega viaggio. Una pro- messa per me è per sempre”.