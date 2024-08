Filippo Bisciglia non perde occasione per andare a trovare i protagonisti dell'ultimo Temptation Island in vacanza: la foto con Siria e Matteo

Il conduttore al falò di confronto finale della coppia si era fortemente commosso

Filippo Bisciglia non li ha dimenticati, affatto. Il conduttore non perde occasione per andare a trovare due dei protagonisti dell’ultimo Temptation Insland mentre è in vacanza. Sul social arriva la foto del 47enne con Siria e Matteo. Piovono ‘like’: lo scatto diventa subito virale.

Bisciglia durante il falò di confronto finale della coppia si era fortemente commosso. L’emozione aveva preso il sopravvento, nonostante il presentatore sia quasi obbligato a mantenere sempre un certo aplomb al reality. La storia della Pingo e Vitali lo aveva coinvolto. La ragazza, che prima pesava 130 chili, cambiata non solo nell’aspetto, era andata insieme al fidanzato a Temptation per ritrovare le sue certezze e far capire al ragazzo quali fossero le sue mancanze. I due si sono riscoperti nel loro viaggio nei sentimenti. E, alla fine, hanno rinnovato le promesse d’amore.

Filippo gli vuole bene. Sapendoli in un luogo vicino, così, li raggiunge. Nel post che accompagna la foto scrive: “Dove siete ??? A Massa … io a Forte dei Marmi … Ok vi vengo ad abbracciare … fatto. Dolciiiii …”. E’ andato da Siria e Matteo per parlare con loro, per sapere come vanno le cose nella loro relazione. Per sentirli vicini ancora una volta.