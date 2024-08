''Per strada mi riconoscono e mi chiamano col nome dei miei personaggi'': l'ex gieffino Mario Ermito ha una nuova vita da divo in Spagna

Il 32enne nato a Brindisi, nel 2020 nella Casa di Cinecittà, è nel cast dell’ottava stagione di Elite

Ha preso casa in terra iberica e fa avanti e indietro con l’Italia

E’ stato tra i protagonisti del GF Vip 5 nel 2020. “Era il periodo del Covid, le produzioni erano ferme, non ci vedo niente di male”, ha sottolineato recentemente. Mario Ermito ne ha fatta di strada. L’attore 32enne ha una nuova vita da divo in Spagna. A Grazia racconta: “Per strada mi riconoscono e mi chiamano col nome dei miei personaggi”. Nel cast dell’ottava e ultima stagione della popolarissima serie tv Elite, è considerato ormai una vera star.

“Più che la bellezza mi ha aiutato la determinazione. Il salto l’ho fatto quando ho imparato lo spagnolo e ho superato un provino. Da lì la mia vita professionale ha cambiato passo”, spiega. Ha preso casa a Madrid, da due anni lavora e risiede nella capitale iberica, facendo la spola, quando può, con l’Italia.

“Per strada mi riconoscono e mi chiamano con il nome dei miei personaggi. L’altro giorno una tassista è scesa dall’auto per abbracciarmi”, svela. Ma subito aggiunge: “L’Italia però rimane casa mia”. Quando gli si domanda per quale personaggio lo fermino, risponde: “In questi giorni per Pier di Elite. Ma spesso per Filippo de Il racconto perfetto, perché è il principe azzurro che il giorno delle nozze viene lasciato sull’altare. Grazie a lui è arrivata la convocazione per un film importante. Pídeme lo que quieras (Chiedimi quello che vuoi, ndr), distribuito da Warner Bros. E' un thriller erotico tratto dal romanzo dell’autrice Megan Maxwell che ha venduto milioni di copie nel mondo. Quando sono arrivato al provino, la responsabile del casting si ricordava di Filippo. Mi hanno fatto recitare alcune parti e poi mi hanno scelto. Il film uscirà il 28 novembre”.

Ha la faccia da bravo ragazzo, ma sa come interpretare ruoli diversi. Ermito chiarisce: “Il cinema insegna a sorprendere. Me lo spiegò il regista Carlo Carlei mentre giravo la serie Rai Fiori sopra l’inferno. Da allora mi sono tolto i panni del principe azzurro e ho scelto sempre ruoli da antagonista. Le consiglio di vedere Elite fino all’ultima puntata”.