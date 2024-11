Jaqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo al nono mese di gravidanza, mostra il pancione mascherato ad Halloween: foto

La 24enne si diverte da matti a SoHo a New York con il travestimento da cheerleader ‘diavoletta’ insanguinata

Sul ventre in cui custodisce il suo bebè la figlia di Heather Parisi ha disegnato un bel pallone da basket

E’ volata a New York i primi di settembre per vivere la fine della sua gravidanza lì e regalare al bebè che porta in grembo il doppio passaporto una volta che verrà al mondo. Manca pochissimo ormai. Insieme a lei negli Usa anche il fidanzato Ultimo, il suo cagnolino, Toffee, e la ‘suocera’ Anna. Jacqueline Luna Di Giacomo nella Grande Mela, dove si è anche laureata, si sente a casa. Le sue forme da mamma le piacciono moltissimo. La 24enne al nono mese di gravidanza mostra il pancione mascherato ad Halloween: è ironica più che mai.

Jaqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo al nono mese di gravidanza, mostra il pancione mascherato ad Halloween

La figlia di Heather Parisi trascorre il 31 ottobre a SoHo, il famoso quartiere di Lower Manhattan. Si traveste da cheerleader ‘diavoletta’ tutta insanguinata. Porta i capelli sciolti tenuti indietro da un cerchietto con le corna rosse sopra. La cosa più bizzarra della sua mise, con top corto e minigonna, è il suo pancione ormai enorme, a 'nudo': lo ha ‘trasformato’ in un’enorme palla da basket.

Jacqueline con il suo outfit per Halloween si sente meravigliosa. Sorride all’obiettivo dello smartphone mentre si fa immortalare da un amico. Dietro di lei un auto della polizia. Posa come una vera cheerleader, con in mano i classici pom pom per le acclamazioni sportive.

La 24enne si diverte da matti a SoHo a New York con il travestimento da cheerleader ‘diavoletta’ insanguinata. Sul ventre in cui custodisce il suo bebè la figlia di Heather Parisi ha disegnato un bel pallone da basket

Sul social condivide alcune foto nelle sue storie, ma anche un post, dedicato al piccolo E., il maschietto che avrà e che dovrebbe chiamarsi Edoardo. "Bambino, era novembre degli anni '20 e mamma ti aveva nella pancia, non vedeva l'ora di conoscerti e ohhhhh era chiaro...”, scrive.

La Di Giacomo di lascia immortalare anche con altre due persone in maschera. "Never not creative", sottolinea ancora facendo riferimento al suo look.