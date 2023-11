Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, superstar nel talent show della tv in Georgia: guarda

La 22enne si mette alla prova in pista a Ballando con le Stelle

Arriva anche il video messaggio del famoso papà durante il programma

Jasmine Carrisi debutta in un talent show della tv in Georgia. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è la superstar di Ballando con le Stelle. Scende in pista nella trasmissione che va in scena a Tblisi, capitale della nazione situata sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia.

La 22enne si scatena. Danza in coppia con Irakli Dzadzamia, ballerino professionista di danza latina. La ragazza si diverte un mondo in un frizzantissimo jive: l’emozione c’è, ma lei, con indosso il suo abitino rosa, pare dare il meglio, tra gli applausi.

Danza in coppia con Irakli Dzadzamia, ballerino professionista di danza latina

E’ Tv Imedi a mandare in onda lo show, quello che in Italia vede al timone da anni Milly Carlucci su rai Uno, il sabato in prima serata. Dopo la sua esibizione, la Carrisi riceve anche una sorpresa, il video messaggio del famoso papà 80enne. Il cantante è una celebrità anche in Georgia. “State facendo una trasmissione straordinaria e sono contento che mia figlia Jasmine sia una delle partecipanti - dice Al Bano - E’ la sua prima grande esperienza e mi fa piacere che la faccia lì, nella città di Tblisi. Io tra qualche giorno passerò a Tblisi con uno spettacolo e vedrò come è impostata, come funziona il vostro programma. Buon tutto, come sempre”.

Jasmine ascolta il padre quasi commossa. Nel cast del Ballando georgiano, lei si mette alla prova. La televisione le piace, il dancing show la elettrizza. Recentemente, intervistata, sul suo futuro professionale aveva detto: “Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro. Sul Grande Fratello mi è stato chiesto in modo vago. La considero comunque un’esperienza da fare in futuro. Fare il Festival di Sanremo? Questa è la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti. Per ora, però è solo un sogno”.