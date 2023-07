L'ex manager della Ferrari Jean Todt ha sposato l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh: foto a letto la prima notte di nozze

Dopo 19 anni di fidanzamento il 77enne e la 60enne hanno detto di sì

La foto a letto subito dopo la cerimonia, quella della prima nozze di nozze, li mostra al colmo della gioia, felici per un sì arrivato dopo ben 19 anni di fidanzamento. L'ex manager della Ferrari Jean Todt giovedì 27 luglio ha sposato l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh. La lunga storia d’amore tra il 77enne e la 60enne ha un ‘happy end’ da favola.

Jean Todt e Michelle Yeoh, che lo scorso marzo ha conquistato la statuetta come miglior attrice per Everything Everywhere All at Once, film in cui interpreta il ruolo di Evelyn Quan Wang (è stata la prima donna asiatica a ottenere l'ambito premio), si sono sposati a Ginevra. Tra gli invitati, tanti del mondo della Formula Uno, tra i quali anche Luca Cordero di Montezemolo e Felipe Massa. E’ stato l’ex pilota a condividere su Instagram, alcune immagini del matrimonio. Poi la coppia ha postato la foto a letto la prima notte di nozze.

Rito civile per i due. La sposa ha indossato una camicia e una gonna total white. Al ricevimento la Yeah ha poi messo un abito beige con un corpetto con dettagli color oro. E’ il secondo matrimonio dell’artista: dal 1988 al 1992 è stata già sposata con Dickson Poon.

“Ci siamo conosciuti a Shangai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004 chiesi a Michelle Yeoh di sposarmi, lei mi rispose sì. Oggi, dopo 6992 giorni, il 27 luglio 2023 in Ginevra, circondati dall'amore della famiglia e degli amici, siamo felici di festeggiare questo momento speciale insieme”, c’è scritto sull’invito stampato per i fiori d’arancio, quello in cui Todt, padre di Nicolas, 45 anni, nato da un precedente rapporto, racconta brevemente l’amore con Michelle